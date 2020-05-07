Бывший врач «Спартака» Лю: «Могу пожелать Федуну только здоровья»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал госпитализацию владельца «красно-белых» Леонида Федуна из-за коронавируса:

С Федуном не общался. Увидел информацию только на сайте «Спартака». Я так понимаю, что он лежит в госпитале. Могу пожелать ему только здоровья. Какие народные средства могу посоветовать? Думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств. Народная медицина — всегда хорошо, но здесь нужно быть аккуратным.

Я читал, что в Китае пили различные отвары из трав от вируса. Так и не понял, помогло или нет. В случае с Федуном решение о лечении должны принимать только врачи госпиталя.