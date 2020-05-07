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Андер Эррера: «Погба может быть лучшим полузащитником мира»

сегодня, 20:56

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, ныне выступающий за ПСЖ, в интервью ESPN высказался о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба.

Все болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят увидеть наилучшую игру в исполнении Поля Погба в следующие год или два, и я настроен оптимистично, я верю, что это может произойти.

С Бруну Фернандешем, футболистом, который мне очень нравится, и игроками, которые уже лучше адаптировались к командной игре, я думаю, «Манчестер Юнайтед» может добиться больших успехов. Поль находится в подходящем для этого возрасте. С помощью Бруну и Маркуса Рэшфорда, а также некоторых других игроков он может быть лучшим полузащитником мира.

Отметим, что о Погба также высказался его бывший партнер по «Ювентусу» Пауло Дибала.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 21:06
Тут как карта ляжет
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