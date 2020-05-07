Андер Эррера: «Погба может быть лучшим полузащитником мира»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» , ныне выступающий за ПСЖ , в интервью ESPN высказался о полузащитнике «красных дьяволов» .

Все болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят увидеть наилучшую игру в исполнении Поля Погба в следующие год или два, и я настроен оптимистично, я верю, что это может произойти.

С Бруну Фернандешем, футболистом, который мне очень нравится, и игроками, которые уже лучше адаптировались к командной игре, я думаю, «Манчестер Юнайтед» может добиться больших успехов. Поль находится в подходящем для этого возрасте. С помощью Бруну и Маркуса Рэшфорда, а также некоторых других игроков он может быть лучшим полузащитником мира.