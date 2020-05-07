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Дибала: «Надеюсь однажды снова сыграть с Погба»

сегодня, 20:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вспомнил, как обменялся футболками с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба после матча Лиги чемпионов 2018 года.

Тогда туринский клуб минимально переиграл «красных дьяволов», а бывшие партнеры по команде (Дибала и Погба выступали вместе за «Ювентус» в сезоне 2015/16) поменялись футболками.

Я не мог упустить возможность обменяться с ним футболками. Она с матча в Манчестере от моего друга Поля. Я восхищаюсь им как личностью даже больше, чем как футболистом.

Мне выпала возможность разделить с ним прекрасные моменты [в составе «Ювентуса»]. Надеюсь, что это однажды повторится.

Слухи продолжают активно сватать французского полузащитника в «Ювентус».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:34
всё может быть))особенно сейчас))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:33
Два больных найдут друг друга.
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