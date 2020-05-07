Дибала: «Надеюсь однажды снова сыграть с Погба»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вспомнил, как обменялся футболками с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба после матча Лиги чемпионов 2018 года.
Тогда туринский клуб минимально переиграл «красных дьяволов», а бывшие партнеры по команде (Дибала и Погба выступали вместе за «Ювентус» в сезоне 2015/16) поменялись футболками.
Я не мог упустить возможность обменяться с ним футболками. Она с матча в Манчестере от моего друга Поля. Я восхищаюсь им как личностью даже больше, чем как футболистом.
Мне выпала возможность разделить с ним прекрасные моменты [в составе «Ювентуса»]. Надеюсь, что это однажды повторится.
Слухи продолжают активно сватать французского полузащитника в «Ювентус».