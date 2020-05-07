Экс-тренер вратарей МЮ: «Де Хеа хотел уйти из клуба из-за ван Гала»

Бывший тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стили рассказал о взаимоотношениях голкипера «красных дьяволов» и бывшего наставника манкунианцев .

Когда он [Де Хеа] играл под руководством Луи ван Гала, мы все знали причину, по которой он хотел уйти [в «Реал»]. Они не могли найти общий язык.

Давид перешел бы в «Реал», однако этого не случилось.

Де Хеа не был недоволен болельщиками или клубом, но что-то явно происходило за кулисами. Теперь все по-другому. Он выходит с улыбкой на лице, в клубе виден прогресс. Не вижу причин, почему бы он захотел уйти.