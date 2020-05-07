ГлавнаяНовости

Экс-тренер вратарей МЮ: «Де Хеа хотел уйти из клуба из-за ван Гала»

сегодня, 21:40

Бывший тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стили рассказал о взаимоотношениях голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа и бывшего наставника манкунианцев Луи ван Гала.

Когда он [Де Хеа] играл под руководством Луи ван Гала, мы все знали причину, по которой он хотел уйти [в «Реал»]. Они не могли найти общий язык.

Давид перешел бы в «Реал», однако этого не случилось.

Де Хеа не был недоволен болельщиками или клубом, но что-то явно происходило за кулисами. Теперь все по-другому. Он выходит с улыбкой на лице, в клубе виден прогресс. Не вижу причин, почему бы он захотел уйти.

Ранее Де Хеа заявил, что намерен еще долго выступать за «красных дьяволов».

Все новости
Арбелоа: «„Реал“ лучше „Барселоны“. То, что сделал Зидан — безумие»
Сегодня, 22:34 Комментарии2
Хави Мартинес: «Был бы не против поиграть в США или Австралии»
Сегодня, 22:11 Комментарии3
Дель Пьеро: «Видимо в Германии могут контролировать ситуацию с вирусом»
Сегодня, 22:10 Комментарии2
Флетчер — о Роналду: «Сначала он разочаровывал в МЮ, но потом стал лучшим»
Сегодня, 21:36 Комментарии8
Скаут «Кальяри»: «В Серии А все за то, чтобы доиграть сезон»
Сегодня, 21:28 Комментарии2
Б. Силва: «У Португалии очень сильное поколение и без Роналду»
Сегодня, 21:25 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:45
это его личное дело))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:43
Зачем теперь уходить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100