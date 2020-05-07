Арбелоа: «„Реал“ лучше „Барселоны“. То, что сделал Зидан — безумие»

Бывший защитник «Реала» сравнил мадридский клуб с «Барселоной», а также поделился мнением о наставнике «сливочных» .

«Реал» явно лучше «Барселоны», потому что результаты превыше всего. То, что сделал Зинедин – безумие.

Трудно выиграть Лигу чемпионов, не будучи лучшим. Чтобы выиграть три раза подряд и четыре за пять лет, команда должна быть великолепна.

Не знаю, увидим ли мы что-то подобное тому, что сделал Зидан.