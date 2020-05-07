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Арбелоа: «„Реал“ лучше „Барселоны“. То, что сделал Зидан — безумие»

сегодня, 22:34

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа сравнил мадридский клуб с «Барселоной», а также поделился мнением о наставнике «сливочных» Зинедине Зидане.

«Реал» явно лучше «Барселоны», потому что результаты превыше всего. То, что сделал Зинедин – безумие. 

Трудно выиграть Лигу чемпионов, не будучи лучшим. Чтобы выиграть три раза подряд и четыре за пять лет, команда должна быть великолепна.

Не знаю, увидим ли мы что-то подобное тому, что сделал Зидан.

Ранее Арбелоа поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 22:48
Кто бы спорил ) Так всегда было, есть и будет!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 22:41
Это ложь! Меське Ун Клуб!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:37
так оно и было))
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