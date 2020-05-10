Четыре европейских гранда претендуют на Кьезу

Четыре европейских гранда борются за полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. На игрока претендуют «Интер», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». При этом «Интер» и «Юве» опережают конкурентов из Англии в борьбе за Кьезу, сообщает источник со ссылкой на Corriere Fiorentino.
Указывается, что число претендентов на полузащитника сократилось до четырех после того, как «Арсенал» и «Тоттенхэм» выбыли из борьбы за него.
Контракт Кьезы с «Фиорентиной» действует до июня 2022 года. Вместе с тем есть вероятность, что игрок сменит клуб уже в ближайшее трансферное окно. «Фиалки» склоняются к продаже полузащитника в один из зарубежных клубов, поскольку не хотят усиливать конкурентов по Серии А.
Отметим, что ранее Кьеза прокомментировал слухи о возможном уходе из «Фиорентины».