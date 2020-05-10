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Четыре европейских гранда претендуют на Кьезу

сегодня, 13:42

Четыре европейских гранда борются за полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. На игрока претендуют «Интер», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». При этом «Интер» и «Юве» опережают конкурентов из Англии в борьбе за Кьезу, сообщает источник со ссылкой на Corriere Fiorentino.

Указывается, что число претендентов на полузащитника сократилось до четырех после того, как «Арсенал» и «Тоттенхэм» выбыли из борьбы за него.

Контракт Кьезы с «Фиорентиной» действует до июня 2022 года. Вместе с тем есть вероятность, что игрок сменит клуб уже в ближайшее трансферное окно. «Фиалки» склоняются к продаже полузащитника в один из зарубежных клубов, поскольку не хотят усиливать конкурентов по Серии А.

Отметим, что ранее Кьеза прокомментировал слухи о возможном уходе из «Фиорентины».

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:46
Кьеза неудел не останется.
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