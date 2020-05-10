«Наполи» начал работу над трансфером Азмуна

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сегодня, 11:26

«Наполи» начал работу над трансфером форварда «Зенита» . По данным Gazzetta dello Sport, неаполитанцы сфокусированы на приобретении игрока и видят в нем потенциальную замену для Дриса Мертенса. Последний, вероятно, уйдет из «Наполи» как свободный агент по завершении сезона.

Стоимость трансфера Азмуна в неаполитанский клуб может составить 15 миллионов евро. При этом «Наполи» не будет вести официальные переговоры по форварду «Зенита», пока не решится вопрос с будущим Мертенса.

Напомним, ранее сообщалось, что Азмуном также интересуются «Арсенал» и «Эвертон».