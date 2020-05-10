ГлавнаяНовости

«Наполи» начал работу над трансфером Азмуна

сегодня, 11:26

«Наполи» начал работу над трансфером форварда «Зенита» Сердара Азмуна. По данным Gazzetta dello Sport, неаполитанцы сфокусированы на приобретении игрока и  видят в нем потенциальную замену для Дриса Мертенса. Последний, вероятно, уйдет из «Наполи» как свободный агент по завершении сезона.

Стоимость трансфера Азмуна в неаполитанский клуб может составить 15 миллионов евро. При этом «Наполи» не будет вести официальные переговоры по форварду «Зенита», пока не решится вопрос с будущим Мертенса.  

Напомним, ранее сообщалось, что Азмуном также интересуются «Арсенал» и «Эвертон».

Все новости
Слухи«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 11:55 Комментарии0
Слухи«Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 80 млн фунтов
Сегодня, 11:41 Комментарии2
СлухиГиггз советует МЮ купить защитника сборной Уэльса
Сегодня, 11:14 Комментарии6
СлухиМертенс стал главной целью «Челси» на трансферном рынке
Сегодня, 11:01 Комментарии2
Слухи«Ливерпуль» ищет замену Ловрену в Испании
Сегодня, 10:56 Комментарии1
Слухи«Рома» начала переговоры по трансферу Моизе Кина
Сегодня, 10:36 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:34
какая глупость однако))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100