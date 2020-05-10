Триппьер может вернуться в «Бернли»

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сегодня, 13:38

Защитник мадридского «Атлетико» может вернуться в Англию.

Как сообщается, «матрасники» готовы расстаться с 29-летним защитником грядущим летом. Главным претендентом на игрока является «Бернли», за который Триппьер выступал с 2012 по 2015 год. Однако клубу из одноименного города придется заплатить за трансфер своего бывшего игрока около 20 млн фунтов стерлингов. Именно столько «Атлетико» заплатил за трансфер Триппьера прошлым летом «Тоттенхэму» и хотят вернуть потраченные деньги.

Сам Триппьер заявлял, что готов вернуться в Англию только ради «Бернли», что делает переход еще более вероятным.