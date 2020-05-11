Уилшир: «Я не чувствовал, что заслуживаю играть в „Арсенале“»

Полузащитник «Вест Хэма» рассказал о времени, когда он только начинал играть за основную команду «Арсенала».

Сеск Фабрегас всегда давал мне советы. Киран Гиббс уже был в команде, а потом пришёл Аарон Рэмси. Мы сблизились во время предсезонной подготовки, потому что были молодыми игроками. Молодые футболисты всегда держатся вместе, когда попадают в первую команду.

Тогда я был спокоен. Это звучит дико, но я не чувствовал, что заслуживаю играть в «Арсенале». Я ощущал себя ребёнком. У меня было много травм, но мне дали шанс.