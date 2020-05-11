Гиггз рассказал, почему Фергюсон решил продать Бекхэма

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» , ныне занимающий пост главного тренера сборной Уэльса, рассказал о причинах перехода из МЮ в «Реал» в 2003 году.

Фергюсон и Бекхэм постоянно спорили. Я думаю, что большую часть времени это было по футбольным причинам.

Споров становилось слишком много. Бекхэм спорил с Фергюсоном каждую вторую неделю, и это было просто время для обеих сторон, чтобы начать двигаться дальше. Так и случилось.