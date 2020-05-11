ГлавнаяНовости

Гиггз рассказал, почему Фергюсон решил продать Бекхэма

сегодня, 13:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, ныне занимающий пост главного тренера сборной Уэльса, рассказал о причинах перехода Дэвида Бекхэма из МЮ в «Реал» в 2003 году.

Фергюсон и Бекхэм постоянно спорили. Я думаю, что большую часть времени это было по футбольным причинам.

Споров становилось слишком много. Бекхэм спорил с Фергюсоном каждую вторую неделю, и это было просто время для обеих сторон, чтобы начать двигаться дальше. Так и случилось.

Ранее Гиггз рассказал, что был близок к уходу из МЮ, когда Бекхэм перешел в «Реал».

Все новости
Жулио Баптиста: «У меня только хорошие воспоминания о „Арсенале“»
Сегодня, 13:43 Комментарии0
Директор «Хаммарбю»: «Есть шанс, что Ибрагимович будет играть за нас»
Сегодня, 13:34 Комментарии2
Президент киевского «Динамо» поздравил Сёмина с днем рождения
Сегодня, 12:58 Комментарии1
Форвард «Метца» Амброз: «Я всегда хотел играть за „Манчестер Сити“»
Сегодня, 12:49 Комментарии1
Рангник: «Вернер — игрок, который нуждается в вере»
Сегодня, 12:40 Комментарии1
Горецка: «Хотел бы снова выступать вместе с Сане»
Сегодня, 12:23 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:42
Спорить с тренером ни к чему хорошему не приводит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100