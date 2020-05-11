Горецка: «Хотел бы снова выступать вместе с Сане»

Полузащитник «Баварии» будет рад видеть вингера «Манчестер Сити» в мюнхенском клубе.

Горецка и Сане вместе выступали за «Шальке».

Лерой тот парень, которого вы хотели бы видеть рядом с вами в важных матчах. Он не знает страха в таких ситуациях.

В голове у Лероя самое главное — успешно играть в футбол и завоевывать титулы.

Мы хорошо ладим друг с другом. Наша дружба не связана с футболом. Я знаю Лероя с пятого класса. Я считаю его действительно хорошим человеком.