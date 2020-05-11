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Форвард «Метца» Амброз: «Я всегда хотел играть за „Манчестер Сити“»

сегодня, 12:49

Нападающий «Манчестер Сити» Тьерри Амброз, выступающий на правах аренды за «Метц», хотел бы играть за «горожан» в будущем.

«Манчестер Сити»? Я прибыл туда очень молодым, я добился звания лучшего игрока с молодежной командой, стал лучшим бомбардиром, выиграл чемпионат, я попадал в запас [первой команды]. Я многому там научился.

Я думаю, что однажды у меня будет шанс, и я смогу играть за «Манчестер Сити». Я многому научился и знаю, что до конца своей жизни могу говорить, что я играл за «Сити». Это прекрасно!

Вернусь ли я в клуб, если будет такая возможность? Конечно! Я всегда хотел играть за «Сити».

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