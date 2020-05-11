Зиркзее: «Важно, что тренер верит в меня»

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сегодня, 19:24

Форвард «Баварии» отреагировал на критику в свой адрес со стороны Bild. Издание ранее написало, что футболиста мало мотивации на тренировках.

Бывает, что на тренировках игроки мало забивают или занимаются не изо всех сил. Мне нужно ходить со счастливым лицом в это время? Впрочем, такие статьи меня еще больше мотивируют. Важно, что тренер и партнеры по команде верят в меня.

Напомним, что в начале года 18-летний футболист столкнулся с голкипером Мануэлем Нойером на одной из тренировок.