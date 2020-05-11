ГлавнаяНовости

Партей: «Непривычно дистанцироваться на тренировках, но мы привыкнем»

сегодня, 15:55

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей рассказал, что ему и его партнерам по команде нелегко дается возвращение к тренировкам.

Власти Испании разрешили командам проводить тренировки в рамках смягчения мер по борьбе с распространением коронавируса. «Атлетико» возобновил занятия в минувшие выходные. По словам Партея, игрокам «матрасников» непросто адаптироваться к тренировкам, поскольку футболистам приходится дистанцироваться друг от друга.   

Сначала нам было непросто, потому что для нас непривычно дистанцироваться во время тренировок, но мы привыкнем. Мы привыкли находиться в отпуске, тренироваться и играть с друзьями, но в этот раз мы могли только пребывать дома, так что это было нелегко. Хотя, из-за сложившейся ситуации нам пришлось привыкнуть к этому. Мы должны были тренироваться дома так много, насколько это возможно.

Проблема заключается в том, что мы не могли работать с мячом и играть группами, но мы знаем, что мы должны постепенно приближаться к нормальной жизни.

Отметим, что тренировки также возобновил «Реал».

Все новости
Марез: «До перехода в „Ман Сити“ мной интересовался „Ливерпуль“»
Сегодня, 15:29 Комментарии2
Пойет: «Зиеш станет отличным игроком для АПЛ»
Сегодня, 15:05 Комментарии5
Госенс: «Бундеслига станет примером для других чемпионатов»
Сегодня, 14:08 Комментарии3
Дж. Симеоне — о возобновлении сезона: «Самое главное — это здоровье»
Сегодня, 13:56 Комментарии1
Жулио Баптиста: «Жалею, что не смог сыграть вместе с Роналду»
Сегодня, 13:53 Комментарии5
Мальдини прошелся критикой по Рангнику
Сегодня, 13:49 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:17
К многому придётся привыкать.
beefs
beefs
сегодня в 16:07
скоро прийдеться и играть без контактно
shlomo
shlomo
сегодня в 15:56
Тяжело в учении, легко на поле будет...:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100