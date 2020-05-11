Партей: «Непривычно дистанцироваться на тренировках, но мы привыкнем»

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сегодня, 15:55

Полузащитник «Атлетико» рассказал, что ему и его партнерам по команде нелегко дается возвращение к тренировкам.

Власти Испании разрешили командам проводить тренировки в рамках смягчения мер по борьбе с распространением коронавируса. «Атлетико» возобновил занятия в минувшие выходные. По словам Партея, игрокам «матрасников» непросто адаптироваться к тренировкам, поскольку футболистам приходится дистанцироваться друг от друга.

Сначала нам было непросто, потому что для нас непривычно дистанцироваться во время тренировок, но мы привыкнем. Мы привыкли находиться в отпуске, тренироваться и играть с друзьями, но в этот раз мы могли только пребывать дома, так что это было нелегко. Хотя, из-за сложившейся ситуации нам пришлось привыкнуть к этому. Мы должны были тренироваться дома так много, насколько это возможно. Проблема заключается в том, что мы не могли работать с мячом и играть группами, но мы знаем, что мы должны постепенно приближаться к нормальной жизни.

Отметим, что тренировки также возобновил «Реал».