Тирни о переходе в «Арсенал»: «Я не спал ночами»

Защитника «Арсенала» рассказал, что для него было очень тяжело принять решение о переезде из «Селтика» в Лондон прошлым летом.

У меня были бессонные ночи. Это было трудное решение.

Я знал, насколько большой клуб «Арсенал». Это большой клуб в большой лиге. Я прихожу сюда и играю на тренировках с Пепе, Озилом, Ляказеттом и Обамеянгом каждый день. Я играю против лучших игроков мира.

Это было, очевидно, отличное предложение [от «Арсенала»], но я все еще проводил бессонные ночи, размышляя, что лучше сделать. Это продолжалось целую вечность. Первое предложение поступило [от «Арсенала»], и я подписал его в последний день.