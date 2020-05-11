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Тирни о переходе в «Арсенал»: «Я не спал ночами»

сегодня, 16:39

Защитника «Арсенала» Киран Тирни рассказал, что для него было очень тяжело принять решение о переезде из «Селтика» в Лондон прошлым летом.

У меня были бессонные ночи. Это было трудное решение.

Я знал, насколько большой клуб «Арсенал». Это большой клуб в большой лиге. Я прихожу сюда и играю на тренировках с Пепе, Озилом, Ляказеттом и Обамеянгом каждый день. Я играю против лучших игроков мира.

Это было, очевидно, отличное предложение [от «Арсенала»], но я все еще проводил бессонные ночи, размышляя, что лучше сделать. Это продолжалось целую вечность. Первое предложение поступило [от «Арсенала»], и я подписал его в последний день.

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drug01
drug01
сегодня в 16:40
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