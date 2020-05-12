Лобанцев: «В Казахстане меры против пандемии приняли быстрее, чем в России»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Ротора» , ныне выступающий за «Кызылжар», рассказал о борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане.

С 11 мая у нас проводятся тренировки в полном составе. Сказали, что первая игра после паузы — 31 мая, вероятность — 90 процентов. Календарь остался тот же. В Казахстане чемпионат проходит по системе «весна — осень», в марте мы успели провести два тура.

Вообще в Казахстане меры против пандемии приняли быстрее, чем в России: все сразу закрыли, ввели чрезвычайное положение. Наверное, поэтому и запреты снимают раньше. Я из Петропаловска домой не уезжал, тренировался в индивидуальном режиме. Мог бы улететь, как гражданин России, но потом подумал: а выпустят ли меня из Москвы обратно, когда чемпионат возобновится? Границы все страны будут открывать в разное время, кто-то — не раньше осени.

Улучшилась ли эпидемиологическая ситуация в Казахстане? Не скажу, что слежу за этим пристально, но раз 11 мая режим чрезвычайного положения завершен, то, видимо, да. В Петропавловске, по-моему, всего 4-5 новых случаев заражения. И до этого в последние дни все было спокойно: люди гуляли в парках, пили кофе. Естественно, соблюдая дистанцию. Полицейских патрулей было много, но общались вежливо. Хотя в некоторых городах карантин продлен.