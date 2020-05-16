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Давинсон Санчес: «Все игроки „Тоттенхэма“ хотят учиться у Моуриньо»

сегодня, 14:26

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в разговоре со Sky Sports заявил, что игрокам «шпор» нравится работать под руководством главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Это особенный опыт. Все игроки команды хотят учиться у него и прогрессировать, даже опытные футболисты – например, Уго Льорис, который является чемпионом мира.

Мы знаем, что тренер – очень хороший человек. Он всегда спрашивает нас о том, всё ли хорошо с нашими семьями, и об остальном. Мы как команда очень, очень рады продолжать совершенствоваться под его руководством.

Отметим, что ранее о Моуриньо высказался хавбек МЮ Неманья Матич.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:54
Моур для того, чтобы учить играть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:27
так ни кто и не мешает учится))
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