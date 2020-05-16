Давинсон Санчес: «Все игроки „Тоттенхэма“ хотят учиться у Моуриньо»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в разговоре со Sky Sports заявил, что игрокам «шпор» нравится работать под руководством главного тренера команды Жозе Моуриньо.
Это особенный опыт. Все игроки команды хотят учиться у него и прогрессировать, даже опытные футболисты – например, Уго Льорис, который является чемпионом мира.
Мы знаем, что тренер – очень хороший человек. Он всегда спрашивает нас о том, всё ли хорошо с нашими семьями, и об остальном. Мы как команда очень, очень рады продолжать совершенствоваться под его руководством.
Отметим, что ранее о Моуриньо высказался хавбек МЮ Неманья Матич.