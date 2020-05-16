Гнабри: «Мертезакер похож на дружелюбного Шварценеггера»

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сегодня, 13:20

Полузащитник «Баварии» рассказал, что его бывший партнер по «Арсеналу» помогал ему во время его пребывания в лондонском клубе.

Гнабри выступал за «Арсенал» с 2012 по 2016 год, однако за это время провел всего 18 матчей в составе «канониров», уходя в аренды в «Вест Бромвич» и «Вердер».