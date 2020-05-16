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Гнабри: «Мертезакер похож на дружелюбного Шварценеггера»

сегодня, 13:20

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри рассказал, что его бывший партнер по «Арсеналу» Пер Мертезакер помогал ему во время его пребывания в лондонском клубе.

Гнабри выступал за «Арсенал» с 2012 по 2016 год, однако за это время провел всего 18 матчей в составе «канониров», уходя в аренды в «Вест Бромвич» и «Вердер».

Раньше он [Мертезакер] всегда был суровым со мной, но в хорошем смысле этого слова. Он был мне как старший брат в «Арсенале». Пер самый хороший парень в мире. Но он также самый немецкий парень в мире.

Он высокий и он смотрит на тебя сверху вниз, пытаясь запугать, но это также отчасти дружелюбно. Я не знаю, есть ли английское слово для этого. Представьте, он как действительно дружелюбный Арнольд Шварценеггер или что-то в этом роде.

И что бы я ни делал на тренировках, он подходил ко мне и начинал кричать: «Серж, помни, откуда ты! Ты из Штутгарта! Смирение, смирение, смирение! Серж, ты думаешь, что сейчас у тебя все хорошо, а? Ты должен быть скромным! Смирение!»

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:23
Нашёл сходство с великим
VIPded
VIPded
сегодня в 13:22
Футболист-Терминатор...)))
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