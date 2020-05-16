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Кьеллини: «Харизма Моуриньо изменила наш вид спорта»

сегодня, 12:56

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в автобиографии высоко оценил эксцентричность наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

Я никогда не разговаривал с Жозе, кроме нескольких приветствий. Но его харизма изменила наш вид спорта.

Он всегда ищет конфликт с кем-то и действует как громоотвод. Он немного похож на Антонио Конте. Это два сильных человека, которые никогда не отступают. Они всегда ведут борьбу.

Я думаю, что Моуриньо, к лучшему или к худшему, принес эмоции, глоток свежего воздуха в футбол. Мне нравятся те, кто передает эмоции. Даже если бы я ненавидел его как противника, в спортивном плане, потому что, как только матч заканчивается, остается только уважение. Моуриньо отличный человек.

Ранее Кьеллини рассказал о своем партнере по команде Криштиану Роналду.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:25
Знатно подлизнул??? Харизматичных тренеров хватало и хватает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:58
от части это правда))
beefs
beefs
сегодня в 12:57
и что в этом хорошего?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
Я бы поспорил с этим...
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