Кьеллини: «Харизма Моуриньо изменила наш вид спорта»

Защитник «Ювентуса» в автобиографии высоко оценил эксцентричность наставника «Тоттенхэма» .

Я никогда не разговаривал с Жозе, кроме нескольких приветствий. Но его харизма изменила наш вид спорта.

Он всегда ищет конфликт с кем-то и действует как громоотвод. Он немного похож на Антонио Конте. Это два сильных человека, которые никогда не отступают. Они всегда ведут борьбу.

Я думаю, что Моуриньо, к лучшему или к худшему, принес эмоции, глоток свежего воздуха в футбол. Мне нравятся те, кто передает эмоции. Даже если бы я ненавидел его как противника, в спортивном плане, потому что, как только матч заканчивается, остается только уважение. Моуриньо отличный человек.