Карневали: «Если Серия А потерпит неудачу, то вся система станет пылью»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал строгие протоколы для возобновления сезона Серии А.

Куда бы мы ни повернулись, везде есть смятение и горечь. Требования к тренировочному процессу слишком жесткие. Позвольте мне просто сказать следующее: если мы хотим позволить футболу умереть, то мы на правильном пути. Это просто безумие.

Я понимаю, что мы находимся в беспрецедентной ситуации, но зачем создавать такую ​​путаницу? К сожалению, итальянцы по своей природе всегда заботятся только о себе и не помогают друг другу.

«Сассуоло» и все другие клубы Серии А уже заявили, что хотят завершить сезон любой ценой. Если кто-то втайне хочет остановить игру из-за плохого положения в таблице, пусть он выйдет и признается в этом.

Дело в том, что мы все должны сосредоточиться на том, чтобы Серия А не провалилась. В этой стране есть одна футбольная индустрия, и если мы не вернемся к игре, это станет катастрофой. Если Серия А потерпит неудачу, то вся футбольная система превратится в пыль.