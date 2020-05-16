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Иньяки Уильямс: «Месси мог бы играть за „Атлетик“, если бы был баском»

сегодня, 13:29

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс рассказал, какой футболист мог бы усилить команду «басков».

Если бы была возможность сделать Месси баском, мы были бы рады видеть его в клубе. Он бы идеально вписался в нашу команду.

«Атлетик» известен своей консервативной политикой, по которой за него выступают лишь футболисты, соответствующие клубному критерию «басков». Под клубный критерий баскских футболистов, кроме испанских басков, также попадают французские баски, иностранцы с баскскими корнями (Эмерик Ляпорт), а также выросшие в Басконии футболисты, такие как сам Иньяки Уильямс, который родился в Гане.

Ранее Уильямс рассказал о первых тренировках на клубной базе после выхода из самоизоляции.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:45
И к чему эти фантазии ???
marvel777
marvel777
сегодня в 13:39, ред.
да уверен Месси каждую ночь засыпает с мыслью почему я не баск ведь в Атлетик мне дорога закрыта,сам Иньяки кстати прям эталонный баск)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:38
если бы был, да если бы захотел играть...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:36
Можно только по фантазировать
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