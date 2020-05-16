Иньяки Уильямс: «Месси мог бы играть за „Атлетик“, если бы был баском»

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сегодня, 13:29

Нападающий «Атлетика» из Бильбао рассказал, какой футболист мог бы усилить команду «басков».

Если бы была возможность сделать Месси баском, мы были бы рады видеть его в клубе. Он бы идеально вписался в нашу команду.

«Атлетик» известен своей консервативной политикой, по которой за него выступают лишь футболисты, соответствующие клубному критерию «басков». Под клубный критерий баскских футболистов, кроме испанских басков, также попадают французские баски, иностранцы с баскскими корнями (Эмерик Ляпорт), а также выросшие в Басконии футболисты, такие как сам Иньяки Уильямс, который родился в Гане.

Ранее Уильямс рассказал о первых тренировках на клубной базе после выхода из самоизоляции.