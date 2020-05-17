Харгривз: «Сане предстоит выбрать между „Баварией“ и Гвардиолой»

Бывший полузащитник «Баварии» считает, что вингер «Манчестер Сити» может сделать шаг назад, если перейдет в мюнхенский клуб, ведь у него есть отличная возможность выступать под руководством .

Если Сане хочет вернуться домой [в Германию] и выступать за самую большую команду Германии, тогда его решение понятно. «Бавария» — большая команда для любого немецкого игрока. Но покинуть «Манчестер Сити» или играть в футбол под руководством Пепа Гвардиолы - непростой выбор.

Я помню, как брал интервью у Лероя, и он говорил, что указания, которые дает вам Пеп, это нечто другое. Он скажет вам встать на ярд или два от того места, где вы обычно стоите, когда мяч находится на другой стороне поля. Если вы скажете молодому игроку стоять в определенном месте, и он отрывается, он думает: «Откуда тренер это знал?»

После того, как у вас есть менеджер, который дает вам это, трудно играть под руководством кого-то другого. Трудно забыть это, потому что вы будете смотреть на своего нового наставника и думать: «Где указания, босс?»