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Экс-наставник сборной Уэльса: «Рэмзи идеально подойдет „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 10:43

Бывший наставник национальной сборной Уэльса Крис Коулмэн выразил мнение, что хавбек «Ювентуса» Аарон Рэмзи идеально впишется в игровую концепцию «Манчестер Юнайтед».

Недавно появились слухи о том, что туринский клуб предлагает «красных дьяволам» обменять Рэмзи на полузащитника «Юнайтед» Поля Погба, и Коулмэн, работавший с 29-летним валлийцем в сборной, высказался на этот счет.

Рэмзи умеет играть против лучших команд и в больших матчах. Если это не произойдет с ним в «Ювентусе», то он тот тип игрока, который может справиться с игрой за «Манчестер Юнайтед».

Когда вы играете за такой клуб, как МЮ, на вас лежит большой груз ответственности. Если вы играете за большой клуб, вы должны справиться с этим грузом. Рэмзи умеет это.

Я понимаю, почему Аарон перешел в «Ювентус». Это отличный клуб, и у них всегда есть отличный шанс выиграть чемпионат. Он был в «Арсенале» долгое время и, вероятно, не достиг того, чего хотел. Он перешел туда [в «Ювентус»] по веским причинам, но он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Если у него есть шанс в «Ювентусе», и Сарри доверяет ему, тогда ладно.

Он может быть не в форме, может быть, ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к другой культуре. Это не прогулка в парке, когда вы переезжаете из одной страны в другую. Это другой тип футбола. Но он хочет быть игроком стартового состава. По моему мнению, он достаточно хорош, чтобы играть в старте.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:06
Не нужен этот хрусталь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:05
Подойдёт но на пару лет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:48
конечно подойдёт без всякого
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