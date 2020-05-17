Экс-наставник сборной Уэльса: «Рэмзи идеально подойдет „Манчестер Юнайтед“»

Бывший наставник национальной сборной Уэльса выразил мнение, что хавбек «Ювентуса» идеально впишется в игровую концепцию «Манчестер Юнайтед».

Недавно появились слухи о том, что туринский клуб предлагает «красных дьяволам» обменять Рэмзи на полузащитника «Юнайтед» , и Коулмэн, работавший с 29-летним валлийцем в сборной, высказался на этот счет.

Рэмзи умеет играть против лучших команд и в больших матчах. Если это не произойдет с ним в «Ювентусе», то он тот тип игрока, который может справиться с игрой за «Манчестер Юнайтед».

Когда вы играете за такой клуб, как МЮ , на вас лежит большой груз ответственности. Если вы играете за большой клуб, вы должны справиться с этим грузом. Рэмзи умеет это.

Я понимаю, почему Аарон перешел в «Ювентус». Это отличный клуб, и у них всегда есть отличный шанс выиграть чемпионат. Он был в «Арсенале» долгое время и, вероятно, не достиг того, чего хотел. Он перешел туда [в «Ювентус»] по веским причинам, но он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Если у него есть шанс в «Ювентусе», и Сарри доверяет ему, тогда ладно.

Он может быть не в форме, может быть, ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к другой культуре. Это не прогулка в парке, когда вы переезжаете из одной страны в другую. Это другой тип футбола. Но он хочет быть игроком стартового состава. По моему мнению, он достаточно хорош, чтобы играть в старте.