Это’О раскрыл детали своих переговоров с «Интером» при переходе из «Барсы»

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сегодня, 11:06

Бывший нападающий «Интера» в интервью Gazzetta dello Sport раскрыл детали своих переговоров с клубом при переходе из «Барселоны» летом 2009 года.

Была большая разница между деньгами, предложенными мне «Интером», и зарплатой, которую я у них попросил, так что я удивил всех на переговорах. Я сказал: «Давайте покроем разницу командными бонусами, если мы выиграем Лигу чемпионов в следующие два года». Через десять месяцев мы выиграли турнир.

Отметим, что ранее Это’О высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым вместе выступал за «сине-гранатовых».