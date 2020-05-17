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Руни: «Я был опустошен, когда Ван Гала уволили»

сегодня, 09:38

Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не должен был увольнять Луи Ван Гала в 2016 году.

Голландский наставник работал с МЮ с 2014 по 2016 год, выиграв с командой Кубок Англии в своем последнем сезоне.

Я был опустошен, когда Луи уволили. Для меня было абсолютной радостью работать с ним. Мы должны были удержать его на третий сезон. Тогда мы были бы намного сильнее.

Я чувствовал, что все улучшалось, и игроки начали понимать его взгляд на футбол. За эти два года при Ван Гале я узнал больше, чем при любом другом тренере. Вот почему я буду всегда ему благодарен. Не только за то, что он сделал меня капитаном, но и за все оказанное мне доверие.

В любом случае, у нас не было самой лучшей команды в лиге, но мы не могли позволить себе травмировать 12 игроков. Наш стартовый состав был достаточно хорош, чтобы играть в первой четверке, но как только ряд игроков получили травмы, у нас возникли проблемы, потому что у нас не было такого качества в команде, как в предыдущие годы.

В то время это было хорошо для меня, потому что я решил, что хочу стать тренером. И работа с Луи была бесценной, по моему мнению, потому что я мог многому научиться у него.

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 11:59
"За эти два года при Ван Гале я узнал больше, чем при любом другом тренере"

ууууу всё. хана ему :)
Artuom
Artuom
сегодня в 11:30
Долго раскачивались... и по игре врятли можно было сказать что что-то улучшалось...
Руни, Руни... оказывается при САФе меньше узнал чем за 2 года при ЛВГ... вот только то что он там узнал на игре не отразилось)) Чему ЛВГ учил?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:10
Снова воспоминания.
beefs
beefs
сегодня в 09:46
ну что же, это профессиональный спорт
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:41
Поздно пить боржоми.
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