Руни: «Я был опустошен, когда Ван Гала уволили»

Играющий тренер «Дерби Каунти» выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не должен был увольнять в 2016 году.

Голландский наставник работал с МЮ с 2014 по 2016 год, выиграв с командой Кубок Англии в своем последнем сезоне.

Я был опустошен, когда Луи уволили. Для меня было абсолютной радостью работать с ним. Мы должны были удержать его на третий сезон. Тогда мы были бы намного сильнее.

Я чувствовал, что все улучшалось, и игроки начали понимать его взгляд на футбол. За эти два года при Ван Гале я узнал больше, чем при любом другом тренере. Вот почему я буду всегда ему благодарен. Не только за то, что он сделал меня капитаном, но и за все оказанное мне доверие.

В любом случае, у нас не было самой лучшей команды в лиге, но мы не могли позволить себе травмировать 12 игроков. Наш стартовый состав был достаточно хорош, чтобы играть в первой четверке, но как только ряд игроков получили травмы, у нас возникли проблемы, потому что у нас не было такого качества в команде, как в предыдущие годы.

В то время это было хорошо для меня, потому что я решил, что хочу стать тренером. И работа с Луи была бесценной, по моему мнению, потому что я мог многому научиться у него.