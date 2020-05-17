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Павар: «Мы будем играть для болельщиков»

сегодня, 10:44
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария19:00 Не начался

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в интервью  L’Equipe заявил, что возобновление футбольных турниров может принести пользу во время пандемии коронавируса.

Футбол – это зрелище. Демонстрация мастерства или забитый гол могут вызвать эмоции. Уже поэтому я говорю себе, что мы можем быть полезными. Мы будем играть для них (болельщиков – ред.)

Отметим, что сегодня «Бавария» встретится с «Унионом» в 26-м туре Бундеслиги. Ранее сообщалось, что наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящую игру.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:01
Без болельщиков но для болельщиков.
beefs
beefs
сегодня в 10:50
и за зарплату
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 10:45
А для кого еще играть?
drug01
drug01
сегодня в 10:45
Это хорошо удачи
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