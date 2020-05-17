Павар: «Мы будем играть для болельщиков»

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сегодня, 10:44

Защитник «Баварии» в интервью L’Equipe заявил, что возобновление футбольных турниров может принести пользу во время пандемии коронавируса.

Футбол – это зрелище. Демонстрация мастерства или забитый гол могут вызвать эмоции. Уже поэтому я говорю себе, что мы можем быть полезными. Мы будем играть для них (болельщиков – ред.)

Отметим, что сегодня «Бавария» встретится с «Унионом» в 26-м туре Бундеслиги. Ранее сообщалось, что наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящую игру.