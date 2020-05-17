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Кьеллини: «В штрафной Роналду неуловим, его сила — это противодействие»

сегодня, 09:52

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в автобиографии «Я, Джорджо» рассказал о сильных качествах нападающего Криштиану Роналду

В штрафной Криштиану неуловим, его сила — это противодействие, он всегда движется там, где вас уже нет: от этого по-настоящему кружится голова! Ты знаешь Роналду наизусть, но ты никогда не сможешь предсказать его действий. 

Другим игроком такого типа является Харри Кейн, он ничего не боится. К сожалению, из-за травм его карьера сложилась не очень удачно. Но какая сила, какая личность!

Ранее Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем товарище по команде центрбеке Матийсе де Лигте

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:39
А Рону пох,он и лёжа забивает!
AgentART
AgentART
сегодня в 11:15
Верно говорит.
амурец
амурец
сегодня в 11:00
Он знает что говорит, он играя с Барселоной опустил Месси, против Роналду ничего сделать не смог
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:18
В штрафной он больше на газоне лежит...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:09
Рон велик а Кейх дерево, не правильно их сравнивать.
4ksgxg5jc4jp
4ksgxg5jc4jp
сегодня в 09:53
Хороший игрок, его только все хвалят.
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