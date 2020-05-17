Кьеллини: «В штрафной Роналду неуловим, его сила — это противодействие»

Капитан «Ювентуса» в автобиографии «Я, Джорджо» рассказал о сильных качествах нападающего .

В штрафной Криштиану неуловим, его сила — это противодействие, он всегда движется там, где вас уже нет: от этого по-настоящему кружится голова! Ты знаешь Роналду наизусть, но ты никогда не сможешь предсказать его действий.

Другим игроком такого типа является Харри Кейн, он ничего не боится. К сожалению, из-за травм его карьера сложилась не очень удачно. Но какая сила, какая личность!