Министр спорта Италии: «Я надеюсь, что сезон может возобновиться 13 июня»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что он «полон надежд», чтобы возобновить Серию А 13 июня.

Предостережение, которое мы применили, было неверно истолковано. Мы знаем, вернее, надеемся, что командные тренировки возобновятся с понедельника.

Правительство дало добро, теперь это зависит от клубов. Что касается кампании, то необходимо будет увидеть кривые заражения после начала тренировок.