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Министр спорта Италии: «Я надеюсь, что сезон может возобновиться 13 июня»

сегодня, 10:26

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что он «полон надежд», чтобы возобновить Серию А 13 июня.

Предостережение, которое мы применили, было неверно истолковано. Мы знаем, вернее, надеемся, что командные тренировки возобновятся с понедельника.

Правительство дало добро, теперь это зависит от клубов. Что касается кампании, то необходимо будет увидеть кривые заражения после начала тренировок.

Я надеюсь, что сезон может возобновиться 13 июня, но на сегодня это не нельзя называть конечной датой. Протокол FIGC принял информацию научного комитета, но в футбольном мире все может пойти не так, как предполагалось изначально.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:48
Вообщем время не за горами.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 10:27
Пора начинать играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:27
Все ждут футбол...
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