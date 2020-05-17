Министр спорта Италии: «Я надеюсь, что сезон может возобновиться 13 июня»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что он «полон надежд», чтобы возобновить Серию А 13 июня.
Предостережение, которое мы применили, было неверно истолковано. Мы знаем, вернее, надеемся, что командные тренировки возобновятся с понедельника.
Правительство дало добро, теперь это зависит от клубов. Что касается кампании, то необходимо будет увидеть кривые заражения после начала тренировок.
Я надеюсь, что сезон может возобновиться 13 июня, но на сегодня это не нельзя называть конечной датой. Протокол FIGC принял информацию научного комитета, но в футбольном мире все может пойти не так, как предполагалось изначально.