Воспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел»

Пресс-служба «Факела» сообщает о переходе в воронежский клуб полузащитника Никиты Дроздова.
Срок соглашения 28-летнего хавбека с клубом не оглашается. Напомним, что ранее Дроздов выступал за «Шинник».
Никита Дроздов — в «Факеле»! 🔥— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) May 17, 2020
Первым новичком «Факела» в период подготовки к футбольному сезону 2020/21 стал Никита Дроздов.
Подробнее: https://t.co/MiKBXBaMlY#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/Ib1stiT4RK
Недавно также стало известно, что «Факел» интересуется защитником «СКА-Хабаровск» Николаем Зайцевым.