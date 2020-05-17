Воспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел»

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сегодня, 14:04

Пресс-служба «Факела» сообщает о переходе в воронежский клуб полузащитника .

Срок соглашения 28-летнего хавбека с клубом не оглашается. Напомним, что ранее Дроздов выступал за «Шинник».

Никита Дроздов — в «Факеле»! 🔥



Первым новичком «Факела» в период подготовки к футбольному сезону 2020/21 стал Никита Дроздов.



Подробнее: https://t.co/MiKBXBaMlY#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/Ib1stiT4RK — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) May 17, 2020