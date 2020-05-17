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Воспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел»

сегодня, 14:04

Пресс-служба «Факела» сообщает о переходе в воронежский клуб полузащитника Никиты Дроздова

Срок соглашения 28-летнего хавбека с клубом не оглашается. Напомним, что ранее Дроздов выступал за «Шинник». 

Недавно также стало известно, что «Факел» интересуется защитником «СКА-Хабаровск» Николаем Зайцевым.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:17
Какая разница где мяч гонять.
Erlov
Erlov
сегодня в 14:40
В Воронеже хоть поиграет.
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:17
Побежали сироты от директора приюта Кикнадзы)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:05
На повышение пошел...
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