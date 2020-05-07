Скандал вокруг трансфера Понсе. Что грозит «Спартаку»?

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Мутный прошлогодний переход Понсе из «Ромы» в «Спартак» будет расследовать ФИФА . А ведь «Соккер.ру» предупреждал!

Ничуть не удивила новость о том, что «Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с просьбой разобраться в обстоятельствах трансфера Эсекеля Понсе из «Ромы» в «Спартак». Удивляет скорее то, что финансово заинтересованный аргентинский клуб так долго терпел, ведь их воспитанник, за перепродажу которого «красно-черным» полагалось 40% от стоимости трансфера, оказался в «Спартаке» в результате мутной сделки почти год назад.

Вкратце напомним, в чем состоит история. Первым трансфером «Спартака» прошлого лета и первой же сделкой «на вход» для молодого генерального директора Томаса Цорна стало приобретение аргентинского нападающего «Ромы» Эсекеля Понсе, который результативно провел предыдущий сезон в греческом АЕКе. Москвичам аргентинец достался на исключительно выгодных условиях — за 3 миллиона евро. И это при рыночной стоимости в 6-7 миллионов.

Но это еще не все. Параллельным курсом с Понсе из «Ромы» в «Спартак» перешел якобы вратарь Андреа Романьоли. «Якобы», потому что до переезда в Москву итальянец не смог заиграть даже в Серии C, а «Спартак» купил это чудо для второй команды (!) за 3 миллиона евро. Еще раз: очень сомнительного уровня вратарь-легионер для «Спартака-2» за 3 миллиона евро при оценочной стоимости «Трансфермаркта» в 25 тысяч евро. Торчащие уши было видно за километр, но Томас Цорн сохранял невозмутимость:

Молодой, талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» у нас ушёл Владислав Терёшкин, которому 25 лет и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в «Роме» сказали, что у Романьоли есть хорошие перспективы, что его можно развивать. Посмотрели на Андреа, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение: у парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по амплуа. Трансферы Романьоли и Понсе разные, никак друг с другом не связанные. Не раз летал в Рим, и в разговорах с «Ромой» рассматривали разные позиции. Итальянские коллеги сказали, что у них есть много молодых ребят, которых можем просмотреть.

Конечно, «вратарей с хорошими перспективами» в 20 лет ссылают в третью лигу, где парень за год ухитрился сыграть только в четырех матчах (только в одном из них не пропустил и не проиграл), а для «Спартака» это так естественно платить по 3 миллиона евро за иностранных голкиперов. И это в условиях лимита на легионеров, который диктует свои правила: и в РПЛ , и в ФНЛ вратарская позиция — «лимитная». У нас на «Соккер.ру» изначально не было иллюзий относительно того, что Романьоли — это необходимое дополнение к сделке по Понсе. Вот что мы писали об этом по горячим трансферным следам:

Трансферы Понсе и Романьоли кажутся звеньями одной цепи, и ларчик открывается достаточно просто: «Рома» в случае продажи Эсекеля Понсе должна выплатить какую-то часть вырученных средств первому клубу аргентинского форварда – «Ньюэллс Олд Бойз». Возможно, обязательства «волков» начинают действовать как раз, если продать Понсе дороже 3 миллионов, либо речь о фиксированном проценте. По тем или иным причинам «Рома» делиться не хочет, поэтому продает «Спартаку» Понсе по заниженной цене, но в нагрузку дает вратаря, который в действительности ничего не стоит, за 3 миллиона евро. И эти деньги уже ни с кем не нужно делить. Впрочем, это всего лишь плод моей разыгравшейся фантазии. Как вы могли подумать, чтобы такие уважаемые клубы, как «Рома» и «Спартак», замутили нечто подобное, чтобы кинуть первый клуб Лео Месси?! Разве что ради обоюдной выгоды… Да ну, бред какой-то!

Странно, что «Ньюэллс Олд Бойз» очнулся спустя почти год после того, как «Рома» и «Спартак» провели подозрительную сделку. Аргентинцы только сейчас обратились в ФИФА , вероятность выиграть иск по горячим следам была выше. Спортивные юристы сомневаются, что «Ньюэллс Олд Бойз» удастся выиграть этот спор, ведь прецеденты уже были, но ничего, кроме общественного резонанса, они не вызывали. Проблема в том, что жестких правил ценообразования на футбольном рынке нет, истинную стоимость определить невозможно.

Единственный способ доказать мошенничество со стороны «Ромы» и «Спартака» — найти прямые улики в виде переписки или записанных разговоров между официальными лицами клубов, в которых оговаривается мутная схема, лишающая «Ньюэллс Олд Бойз» денег. При этом не вполне справедливо утверждать, что виновата только «Рома», ведь договоренности с аргентинцами были у «волков», а «Спартак» погулять вышел. Это танец для двоих: «Рома» продала вратаря-пустышку за 3 миллиона евро, а «Спартак» провел эту оплату соответствующим образом. Такая схема предполагает выгоду и для покупателя, который, очевидно, получает скидку, так как продавец избавляется от необходимости делиться 40% от суммы трансфера.

Честно говоря, не укладывается в голове, зачем большие, уважаемые и дорожащие репутацией клубы могли пойти на такую авантюру. 40% от суммы трансфера Понсе — это 2.4 миллиона евро, «пилим» на двоих, получается по 1.2 млн. Для «Спартака» и «Ромы» это не существенные деньги, москвичи завязавшему с футболом чемпиону мира Шюррле заплатили в три раза больше! Я бы сказал, здесь нужно искать чью-то частную выгоду, а «Спартак» и «Рома» заинтересованы в том, чтобы провести внутренние расследования и сдать виновных. Да, можно отмолчаться, и ФИФА вряд ли сможет как-то наказать клубы, но эта история еще не раз аукнется в будущем.

Доверие и репутация на трансферном рынке помогают экономить, в том числе обещая продавцам дополнительные бонусы от последующей перепродажи футболиста. Но кто станет связываться с клубами, которые увиливают и кидают на деньги? У Федуна (а следовательно и у «Спартака») при всех странностях и стабильной непоследовательности Леонида Арнольдовича в футбольных вопросах изумительная репутация человека, с которым приятно иметь бизнес: всегда четко платит по счетам, никогда не нарушает договоренности. У клуба такая же репутация. Была. Стоит разобраться, что пошло не так в истории приобретения Эсекеля Понсе, и первой «хлебной крошкой» расследования может стать заявление футбольного агента Срджана Еремича: