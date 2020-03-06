Дебюты зимних новичков: от Соболева до Кокорина

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сегодня, 21:30

Заварилась футбольная каша, жара подступает, а «Соккер.ру» реагирует – оцениваем трансферные ставки в РПЛ .

Зимой у человека, если сменил клуб, нет времени для нормальной адаптации, поскольку ныряет в сыгранный состав, являясь точечным усилением (или ослаблением – как сложится). Поэтому важно первое впечатление.

Дебютировал неудачно – не получишь десятый шанс, срежут после стартовых ошибок. А поскольку зимой все-таки было несколько важных для клубов трансферов, то логично не тянуть с оценками, тем более, что уже есть о ком поговорить.

Первое впечатление не будет в этом случае обманчивым, ведь футболисты-то знакомые. Например, Соболев уже имеет результативные действия за «Спартак» в двух дерби. И хотя Тедеско правильно сделал, что выпустил в атаку Ларссона с ЦСКА , Александр играл хорошо.

Осталось добраться до российско-шведской пары нападающих – на нее посмотреть интереснее всего. Пока Соболев много дерется, говорит с арбитрами, а еще четко работает у чужих ворот. Начнут создавать ему моменты – станет еще веселее. Пара Ларссона и Понсе не была органичной, «Спартаку» нужен был фактурный форвард.

А вот Игнатьев, пока «Рубин» не добрался до соперников, против которых предстоит играть на контратаках, выпал из игры команды Слуцкого. Иван смотрелся плохо, хотя разок получил мяч и принял быстрое решение – зацепка, что в будущем нападающий за 7 млн евро заиграет иначе.

Но помним, что Слуцкий интересовался трансфером Комличенко – подтверждал Яровинский, «Рубин» рассчитывал на покупку рослого форварда. А «Краснодар» не дождался лета, когда к команде должен был присоединиться игрок казанцев Сорокин. Во-первых, были проблемы в обороне, во-вторых, Мартынович и Спайич получили травмы.

В первой игре нового года «быки» обыграли неуступчивую «Уфу», а в центре защиты вышли хавбек Кайо и новичок Сорокин. Егор на себя инициативу не брал, а его напарник, хотя сыграл четко, перебарщивал с жесткостью. Сорокину поможет паспорт, но нужно играть круче, чем Спайич, и для этого важно показать и характер, и умение не ошибаться.

Пока не сильно чудил в защите новичок «Ростова» Осипенко – сразу вытеснил Чистякова в запас, что немного удивило. Однако против «Ахмата» сыграл успешнее, чем Хаджикадунич, ведь на счету российского защитника 8 побед на втором этаже, 2 отбора, 1 перехват, 6 выносов, 1 заблокированный удар и даже 1 выстрел по чужим воротам. Максим на удивление органично вписался в игру «Ростова».

Ждем на поле Мамаева, а пока Осипенко – единственный зимний новичок в основе Карпина. У ЦСКА Ганчаренко с усилением не густо, но Шкурин выходит. Против «Урала» нанес один удар, против «Спартака» попал в штангу ворот – белорус добавит разнообразия в атаке, поскольку он смелее в штрафной, чем Чалов.

Федору для счастья нужен напарник, которого он давно ждет. Возможно, сыграются со Шкуриным, и тогда Ганчаренко станет проще, ведь пока его команда нарывалась на 0:2 от «Урала» — Егорычев запорол шикарную атаку, и вылетела из Кубка России от «Спартака» — 2:3.

Новичок «Арсенала» Лодыгин пока отметился лишь тем, что травмировался, когда проходил «коридор для новобранцев» и получил слишком сильный удар по спине. С другой стороны, появление Юрия мотивировало Левашова – Михаил против «Сочи» сыграл выше всяких похвал. Чего не скажешь о новичке «Динамо» Скопинцеве.

Новиков нуждается в интересном левом защитнике с умением сыграть в роли латераля, однако пока Дмитрий себя не показал – был слишком слаб в обороне и слишком вялым в атаке в дерби, где ему противостоял не идеальный Рассказов. Впрочем, вспомните игру Скопинцева за «Ростов» — еще может набрать форму.

Как и Комличенко, поскольку в дерби было очевидно, что это наглый форвард, которого не хватает команде. Не попал в створ ворот, все больше каркас на прочность проверял, однако сам факт, что Николай оказывается на ударных позициях, должен обнадеживать фанатов «Динамо». Нужен тяжелый результативный форвард на острие.

А «Уралу» нужен в защите Вилюш, ведь опытный новичок из «Ростова» уже вышел с первых минут против ЦСКА . У «армейцев» было немало моментов, Годзюр тащил, так что Карпин не сошел с ума и не отдал лучшего центрального защитника «Ростова» Парфенову. Однако для уральской команды опытный Мацей – неплохая опция в обороне.

Когда новичок сможет сыграть в основе вместе с Арояном – если лимит не помешает создать такой дуэт, то могут помечтать, что у Годзюра будет меньше работы. Ярослав заслужил немножко отдохнуть, ведь пока «Урал» на четвертом месте с конца по количеству допущенных по их воротам ударов в РПЛ .

В конце сезона «Тамбов» хочет не пожалеть, что пригласил в аренду Кардозу – вингер из «Динамо», если бы заиграл справа с тем же рвением, что Мелкадзе на левом краю, может помочь скромной команде создать мощную линию атаки. Филин из «Химок» и свободный агент Каплиенко, игравший до этого в «Динамо» из Тбилиси, вышли против «Рубина», и кашу точно не испортили.

А вот новичок «Ахмата» — Ненахов, наиграл на очевидное удаление, которое арбитры решили отменить после слишком длительной паузы. Второй новичок в команде Шалимова – форвард Ильин из «Урала», пытался запомниться точными ударами, но забить мяч не сумел ни в чемпионате, ни в Кубке России в ворота «Зенита».

Главный тренер-новичок зимы – Леонид Слуцкий, тоже пока подвигами не отметился. Дебют у наставника получился плохим, но отчасти неудачу против «Тамбова» можно объяснить количеством перемен в составе. Бразилец Пабло Сантос в центре защиты сыграл прилично, а вот его напарник – швед Старфельт, не справился с задачами.

Абильдгор в центре полузащиты тоже не сыграл сразу круто, как и Йевтич – на правом фланге в атаке. Ждем полноценных дебютов Макарова и младшего Бакаева, а пока все сыгравшие новички зимы у «Рубина», кроме Сантоса – мимо кассы. Как и Тарасов, но его дебют не состоится из-за перелома ноги.

А вот Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов», заменил Рыжикова в воротах и сразу потащил пенальти. Еще один потенциальный спаситель – Попович из «Цюриха», вернулся в Россию и сразу забил. Глушенков пока вышел на замену, но со временем может закрепиться в основе. «Крылья Советов» нужны герои, и на новичков большая надежда, ведь нужно спастись от вылета.

Та же задача у «Сочи», где сразу три видных новичка. Имбула и Рами ждут дебюта, ведь приехали последними, а Кокорин дольше в команде и уже успел забить первый мяч. Александр, если брать статус и внимание к трансферу – главный новичок зимы. И пока заметно, что с ним аутсайдер оживает, а без него, хотя состав по именам солидный, ответственность взять некому.

О чем говорит такое смелое доверие наставников фигурантам зимних трансферов, а также многократные заметные дебюты? Не столько о слабостях основных составов на осень, как о потребности в глубине состава и неудачных дебютантах прошлого лета. Плюс у многих команд оставались слабые звенья, которые усилили только после нового года.

Новички не великие и не самые дорогие, раз Игнатьев остался рекордсменом с ценником почти в шесть раз ниже, чем у Малкома, однако почти все — важные. От Кокорина, Соболева и остальных перечисленных зависит, чем завершится российский чемпионат. Даже играя за аутсайдера, можно одним ударом на многое повлиять.