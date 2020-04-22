«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» – братья навек

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вчера, 15:30

«Соккер.ру» подмечает, что в российском футболе нет настоящих врагов.



Нет врагов, нет друзей, есть подельники. Не в криминальном смысле, а в другом, но тоже из словаря – они компаньоны в разделении общего футбольного пирога между собой. Всегда жаль фанатов, которые рискуют здоровьем или свободой, а иногда даже жизнью, представляя, что напротив – настоящие враги.

Нет их, футболисты изредка на словах готовы оскорбить соперника, как Дзагоев — «Зенит». Однако даже такие случаи крайне редкие. В сборной России Алан спокойно общался с игроками из Санкт-Петербурга. И с Романом Широковым, когда вместе играли за ЦСКА , не дрались на каждой тренировке.

Нет и не было особой принципиальности на уровне игроков и тренеров принципиальных соперников. Поэтому, когда экс-президент «Локомотива» Наумов рассказывает, что «железнодорожники» будут против Карпина, если в теории приедет, то это вызывает улыбку. Как и сама аргументация – «спартаковец», не примут.

Сычев был на контракте с «Локомотивом» более десяти лет – он «спартаковец». Павлюченко – «спартаковец», Тарасов – воспитанник «красно-белых», Черчесов играл за оба клуба, Нигматуллин – аналогично. Евсеев из школы «Локомотива», но сначала играл за «Спартак» на взрослом уровне. Бузникин – аналогично. Торбинский, Шишкин, Самедов, братья Миранчуки из школы «Спартака».

Кого из списка «не приняли»? Не говоря о главном тренере. А ничего, что Юрий Павлович Сёмин – футболист сразу двух «Спартаков»? Сначала хавбек и форвард играл в Орле, потом – в Москве, где и забил первый гол «красно-белых» в еврокубках, кстати. После «Спартака» куда пошел? Правильно – в «Динамо», к еще одним «врагам», и лишь потом был «Локомотив».

Первый значимый трофей тренер Сёмин выиграл в 55 лет, так что даже этот аргумент Наумова против Карпина звучит забавно – Валерию Георгиевичу 51 год. Предлагаете выбрать Пашинина, Евсеева или Черевченко? Все как на подбор со значимыми трофеями в качестве главных тренеров, с успешным опытом еврокубков, круче Карпина.

Но вернемся к теме — нет принципиальности в футбольных отношениях в российском футболе. И аргументов хватает. Куда ушел вратарь «Спартака» Филимонов, затравленный фанатами? В киевское «Динамо». Куда через много лет перешел из московского одноименного клуба Зобнин? В «Спартак». Денисов отказал «Динамо»? Не отказал.

Многие помнят, что Глушаков заявил о ненависти к «красно-белым», а потом за них играл. Даже Аршавин всерьез рассматривал возможность вернуться из Лондона в Россию, но не в Санкт-Петербург. У него было на руках приглашение от «Спартака», но Андрей Сергеевич не из самых смелых, банально испугался реакции не столько фанатов «Зенита», как лично Миллера.

Быстров тоже, как знаете, после южного клуба ушел в «Спартак», а когда Федуну позвонили – вернулся обратно. Можно всюду рассказывать, что у Миллера и Гинера «пакт о ненападении», но основано соглашение скорее на том, что классные игроки ЦСКА попросту не рвутся в «Зенит» — например, Головин целенаправленно мечтал о топ-5, ему не был интересен вариант с Санкт-Петербургом, как и Фернандесу.

А вот Вячеслав Караваев – воспитанник «армейцев», без проблем играет за «Зенит», и рад трансферу. На другом фланге у чемпионов можно увидеть Юрия Жиркова – легенду ЦСКА , то есть на трансферы транзитом пакт, который вряд ли незыблем, не распространяется. Нет сомнений, что если у ЦСКА появится одновременно дефицит денег и футболист, что нужен «Зениту», то такой игрок переберется на север.

Влашич, например, сам отказался от предложения из Санкт-Петербурга. Только Усманов помог «армейцам» выкупить контракт хорвата у «Эвертона». А если бы хорват согласился – играл бы в этом сезоне за Семака. Кстати, «армейца», который в бытность игроком выбирал «Зенит», а теперь его тренирует. Карпин и Слуцкий тоже в интервью отвечали, что не видят ничего принципиального в работе на петербуржцев, если предложения поступят.

Легко поверить, что ужасные российские тренеры ненавидят коллег-иностранцев – терпеть не могли Карреру после титула, рады, что остались только Тедеско и Божович, хотя с радостью увидели бы увольнение немца и черногорца. Легко поверить, что на уровне фанатов есть вражда, ее видно даже в комментариях – особенно между фанатами «Зенит», «Спартака» и ЦСКА . Однако среди футболистов и тренеров нет никакой принципиальности, неприятия или вражды.

Так, наверное, правильно. Хотя есть примеры, когда принципиальность смотрелась лучше ее отсутствия. Начиная от выбора Еременко в пользу «Спартака» — лучше бы в «Краснодар» пошел, мог принести больше пользы и заиграть до переезда в Ростов-на-Дону, и заканчивая Дзюбой в «Зените». История Артема была бы красивее, будь он чемпионом в составе родного «Спартака». Впрочем, есть случаи, когда стать первым помогает лишь уход.

Например, Зобнина скорее нужно хвалить, что из «Динамо» не пошел в «Зенит» — фанаты двух клубов имеют старые счеты, а вот за переход в «Спартак» особо не поругаешь, ведь если бы «бело-голубые» достались в руки великим управленцам, то смысла в уходе не было, и без ФНЛ обошлось. Также понятно, что отказ бывшего «динамовца» Смолова от трансфера в «Зенит» выделяет его среди остальных – единичные примеры, когда хватает духу не взять деньги.

С другой стороны, Глушаков выступал бы после «Спартака» за кого угодно, просто не позвали. Аналогичная оценка поведению Гильерме, что поручил агентам использовать интерес со стороны «красно-белых» для подписания нового контракта с «Локомотивом». Таких историй куда больше, чем отказов. Иван Обляков не послал ЦСКА , хотя воспитывался в школе «Зенита». Головин в детстве топил за «Спартак» — играл за ЦСКА . Кокорин играл и за «Динамо», и за «Зенит».

Теперь вот Александр заявил, что может вернуться – нулевая принципиальность, плевать, как с ним обошлись буквально пару месяцев назад. Таких примеров очень, очень много. Не откажет воспитанник «Спартака» вражеским клубам, если предложение выгодное. И не обязательно для этого ему не заиграть, как Погребняк. Не откажет тренер «Спартака» другой московской команде именно из-за прошлого, и наоборот – в «Локомотив» Карпину, и тут Уткин полностью прав, нужно идти из-за нынешнего беспорядка в структуре управления, а не из-за того, что клубы якобы враги.

Во-первых, даже «Зенит» и «Спартак» не настолько жестко между собой общаются на клубном уровне. Во-вторых, часто титулы делили между собой только ЦСКА и петербуржцы, и именно по этой линии, конечно, трансферов мало. Но даже Радимов, которого так в «Зените» любят – бывший игрок «армейцев». Нет пары соперников, где всё настолько принципиально, что переход попросту невозможен. Скорее Промес отказался бы от игры за петербуржцев, чем Дзюба.

Даже Миранчуки, хотя на поле соперничество идет сложное и противостояние очевидно, могут стать игроками «Зенита», как минимум — Алексей. А почему тема важна? Давно пора прекратить верить в сказки о злом соперничестве на уровне команд и клубов. В российском футболе подход примерно такой, как в Серии А, где «Ювентус», «Милан» и «Интер» всегда делили игроков и тренеров. Нет принципиальности и не нужно ее выдумывать. Ни старые связи не остановят, ни новые.

Например, как только в «Краснодаре» заведется тот, кто нужен «Зениту», то уйдет, как Смольников, да и путь Мовсисяна не забыт – в «Спартаке» играл. Ни новые клубы не выстраивают рамки, через которые нельзя переступать, ни команды с большой историей. Шастают туда-сюда, а настоящих врагов очень мало, только исключения. С одной стороны – неплохо, меньше опасных ситуаций, с другой – отсутствие принципиальности для спортсмена и мужчины не всегда идет в плюс. Нужно уметь отказывать, а тут скорее выбирают.

Если бы Дзюбу не принял «Зенит» — пошел бы в «Локомотив» без проблем. И в ЦСКА пошел, будь там деньги. А играй за команду Слуцкого или Сёмина так результативно, как в последние годы, то было бы плевать, что «спартаковец». Вражду выдумывают фанаты, но когда доходит до проблем, то клубы зрителей обычно бросают – в этом сезоне видели сразу несколько историй, когда за болельщиков стоило включиться на самом высоком уровне, но не сделали этого.

Поклонникам футбола важно понимать, что игроки и тренеры работают за деньги, нельзя верить в сказки. Клубного патриотизма и реальной принципиальности в российском футболе настолько мало, что такие явления в пределах статистической погрешности.