Ди Натале: «„Ливерпуль“ готов был сделать всё, чтобы подписать меня»

Легенда «Удинезе» рассказал, что мог оказаться в Англии во время своей игровой карьеры.

Криштиану Роналду был бы идеальным товарищем по команде для меня, потому что он был очень быстрым. Я был немного похож на него в те времена, поэтому было бы здорово играть вместе.

Я хотел остаться в «Удинезе» и только что подписал четырехлетний контракт. Я выиграл звание лучшего бомбардира Чемпионата Италии, чувствовал себя здесь важным игроком и просто не хотел ничего менять.

«Ливерпуль» тоже хотел подписать меня любой ценой. Они были готовы сделать все, чтобы я играл за них. Но для меня не было смысла переезжать в Англию, когда я уже отказался от перехода в «Ювентус».