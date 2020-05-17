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Ди Натале: «„Ливерпуль“ готов был сделать всё, чтобы подписать меня»

сегодня, 14:15

Легенда «Удинезе» Антонио Ди Натале рассказал, что мог оказаться в Англии во время своей игровой карьеры.

Криштиану Роналду был бы идеальным товарищем по команде для меня, потому что он был очень быстрым. Я был немного похож на него в те времена, поэтому было бы здорово играть вместе.

Я хотел остаться в «Удинезе» и только что подписал четырехлетний контракт. Я выиграл звание лучшего бомбардира Чемпионата Италии, чувствовал себя здесь важным игроком и просто не хотел ничего менять.

«Ливерпуль» тоже хотел подписать меня любой ценой. Они были готовы сделать все, чтобы я играл за них. Но для меня не было смысла переезжать в Англию, когда я уже отказался от перехода в «Ювентус».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:40
Интересно было бы посмотреть на Антонио в топ-клубе на пике его карьеры, но и так получилось здорово.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:16
может и был готов....
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