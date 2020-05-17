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Харгривз: «Коутиньо стоит вернуться в АПЛ»

сегодня, 11:39

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз считает, что вингер мюнхенского клуба Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», может перезапустить свою карьеру, если вернется в Англию.

Мне нравится игра Коутиньо. Он явно переживает трудные времена после ухода из «Ливерпуля». У него не получилось в «Барселоне» и «Баварии», но у него еще есть время. Не стоит списывать его со счетов.

Я бы хотел снова увидеть его в Премьер-лиге. Он сможет усилить почти любую команду. Клубы АПЛ, вероятно, единственные, кто может позволить себе подписать Коутиньо. Честно говоря, когда он был здесь его игра была великолепной.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:01
Советчиков много.
Yurza
Yurza
сегодня в 11:57
Это было бы правильно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:41
Надо возвращаться где засветился
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