Харгривз: «Коутиньо стоит вернуться в АПЛ»

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз считает, что вингер мюнхенского клуба Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», может перезапустить свою карьеру, если вернется в Англию.
Мне нравится игра Коутиньо. Он явно переживает трудные времена после ухода из «Ливерпуля». У него не получилось в «Барселоне» и «Баварии», но у него еще есть время. Не стоит списывать его со счетов.
Я бы хотел снова увидеть его в Премьер-лиге. Он сможет усилить почти любую команду. Клубы АПЛ, вероятно, единственные, кто может позволить себе подписать Коутиньо. Честно говоря, когда он был здесь его игра была великолепной.