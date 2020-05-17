Харгривз: «Коутиньо стоит вернуться в АПЛ»

Бывший полузащитник «Баварии» считает, что вингер мюнхенского клуба , права на которого принадлежат «Барселоне», может перезапустить свою карьеру, если вернется в Англию.

Мне нравится игра Коутиньо. Он явно переживает трудные времена после ухода из «Ливерпуля». У него не получилось в «Барселоне» и «Баварии», но у него еще есть время. Не стоит списывать его со счетов.