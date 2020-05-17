Крамер: «Клопп мог бы стать канцлером Германии»

Управляющий директор «Боруссии» Д Карстен Крамер считает, что главный тренер «Ливерпуля» мог бы себя проявить на политической арене.

Клопп обладает потрясающей способностью разговаривать с людьми. Помню его выступление перед футболистами, когда «Боруссия» проиграла в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Он смог дать людям надежду в тот момент, когда они были по-настоящему разбиты.

Его лучшее качество — просто быть собой, быть Юргеном Клоппом. Он смог бы проявить себя в политике. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии.