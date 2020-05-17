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Хави прокомментировал слухи об интересе «Барсы» к Мане и Обамеянгу

сегодня, 14:14

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», заявил, что «сине-гранатовым» не стоит приобретать форварда «Ливерпуля» Садио Мане и нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. По слухам, «Барса» интересуется этими игроками. Хави отметил, что Мане и Обамеянгу было бы сложно адаптироваться к стилю игры каталонцев.  

Мане и Обамеянг могут уничтожить тебя на открытом пространстве. Но «Барселоне» нужны игроки, которые знают, как двигаться на небольших участках поля. Я думаю об игроке, который мог бы адаптироваться к стилю игры «Барселоны», и непросто найти такого футболиста. Самуэль Это’О идеально подходил команде, то же можно сейчас сказать о Луисе Суаресе.

Отметим, что ранее Хави высказался о форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе, связываемом слухами с потенциальным переходом в «Барселону».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:58
Барса всеми интересуется
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:13
Может и Хави прав но решать будет гном.
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 14:41
Верно сказал.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:18
да Барса всеми интересуется, но никого не покупает)
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