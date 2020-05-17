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Руни: «Джи-Сун был также важен для МЮ, как и Роналду»

сегодня, 12:45
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Джи-Сун был настолько же важным звеном команды, как и Криштиану Роналду.

Это безумие, но если спросили 12-летнего фаната о Криштиану Роналду, он бы сказал: «Да, он был великолепным игроком „Манчестер Юнайтед“». Но если бы вы спросили о Пак Джи-Суне, они бы даже не знали кто это.

Тем не менее, все мы, кто играл с Паком, знают, что он был почти так же важен для нашего успеха, как и Роналду.

Также Руни вспомнил, как корейский хавбек закрыл Андреа Пирло в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2009/2010.

Я помню слова Фергюсона перед игрой с «Миланом». Он буквально сказал Паку: «Твоя работа сегодня не в том, чтобы касаться мяча, и не в том, чтобы делать пасы, твоя работа — Пирло. Вот и все. Пирло».

Я думаю, что у Пирло едва было 40 пасов в этой игре, и 95% были назад или поперек, потому что Пак просто невероятно выполнил установку тренера.

Пак Джи-Сун выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2012 год. Южнокорейский футболист, имеющий на своем счету 100 выступлений за сборную страны, закончил игровую карьеру в 2014 году. Ныне Пак занимает должность глобального посла «Манчестер Юнайтед».

Ранее Руни рассказал о бывшем наставнике МЮ Луи Ван Гале.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:56
Что-то не слышал про такого)
Artuom
Artuom
сегодня в 13:56
Так и должно быть в по настоящему сильной команде - много игроков важных. А когда лишь один и все играют на него - многое не получается, ведь противники понимают кто самый важный и накрывают его.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:47
Пак был верным солдатом и пахарем. Чем то по отдаче и подходу к делу напоминал Дирка Кейта.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:27
МЮ Фергюнсона вся состояла из достойных игроков.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 12:54
Так и должно быть и так будет: Роналду всегда будут сравнивать с Сунами, а Месси с Пеле и Марадоной.... Все-таки справедливость иногда бывает в этом мире...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:49
Руни прав, тогда в МЮ много достойных играло
Eddja
Eddja
сегодня в 12:49
Роналду стал мерилом.
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