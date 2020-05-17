Руни: «Джи-Сун был также важен для МЮ, как и Роналду»

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сегодня, 12:45

Играющий тренер «Дерби Каунти» рассказал, что экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» был настолько же важным звеном команды, как и .

Это безумие, но если спросили 12-летнего фаната о Криштиану Роналду, он бы сказал: «Да, он был великолепным игроком „Манчестер Юнайтед“». Но если бы вы спросили о Пак Джи-Суне, они бы даже не знали кто это. Тем не менее, все мы, кто играл с Паком, знают, что он был почти так же важен для нашего успеха, как и Роналду.

Также Руни вспомнил, как корейский хавбек закрыл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2009/2010.

Я помню слова Фергюсона перед игрой с «Миланом». Он буквально сказал Паку: «Твоя работа сегодня не в том, чтобы касаться мяча, и не в том, чтобы делать пасы, твоя работа — Пирло. Вот и все. Пирло». Я думаю, что у Пирло едва было 40 пасов в этой игре, и 95% были назад или поперек, потому что Пак просто невероятно выполнил установку тренера.

Пак Джи-Сун выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2012 год. Южнокорейский футболист, имеющий на своем счету 100 выступлений за сборную страны, закончил игровую карьеру в 2014 году. Ныне Пак занимает должность глобального посла «Манчестер Юнайтед».