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МЮ нацелился на Балло-Туре

сегодня, 15:55

«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Монако» Фоде Балло-Туре. По данным британской прессы, МЮ намерен подписать контракт с игроком в предстоящее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что к Балло-Туре проявляет интерес «Челси».

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Все комментарии
Begemott
Begemott
сегодня в 18:58
Удачи!
Great Chris
Great Chris
сегодня в 16:01
Не тот уже МЮ.
Раньше, когда ему сомнительных игроков из Франции сували, САФ отказывал. Вот и лысину не взяли, зато сохранили Кантона.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:57
Хорошая цель.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:57
главное, не промахнуться)
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