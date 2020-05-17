МЮ нацелился на Балло-Туре

«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Монако» Фоде Балло-Туре. По данным британской прессы, МЮ намерен подписать контракт с игроком в предстоящее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что к Балло-Туре проявляет интерес «Челси».
«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Монако» Фоде Балло-Туре. По данным британской прессы, МЮ намерен подписать контракт с игроком в предстоящее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что к Балло-Туре проявляет интерес «Челси».
Раньше, когда ему сомнительных игроков из Франции сували, САФ отказывал. Вот и лысину не взяли, зато сохранили Кантона.
Раньше, когда ему сомнительных игроков из Франции сували, САФ отказывал. Вот и лысину не взяли, зато сохранили Кантона.