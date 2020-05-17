Нигматуллин: «В „Локомотиве“ назрел большой конфликт»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поддержал наставника Юрия Семина, который недавно покинул пост главного тренера команды.
Уверен, что эпоха Семина-тренера точно не завершена, а вот ждать его возвращения в «Локомотив» вряд ли стоит. Особенно при нынешнем руководстве. Нынешняя ситуация обострит контакт между болельщиками и руководством клуба. А фанаты — это глыба, сила. Сейчас назрел большой конфликт. Думаю, что если матчи проходили сейчас с болельщиками, то трибуны могли быть пустыми.
Даже в дворовой команде никто не разу не играл, а тут правят балом...
Даже в дворовой команде никто не разу не играл, а тут правят балом...
- Копейки? Где копейки? Попрошу всех покинуть помещение минут на 5!)))
- Копейки? Где копейки? Попрошу всех покинуть помещение минут на 5!)))
- А если эти бузотеры будут проявлять неудовольствие свое, я вообще клуб переименую официально в ФК Проводницы!!! Гы гы гы
- А если эти бузотеры будут проявлять неудовольствие свое, я вообще клуб переименую официально в ФК Проводницы!!! Гы гы гы
Лишние обозначены, фигуры расставлены... Прежним Локо уже не будет...
А все разговоры о разделении на сторонников и противников только усугубят ситуацию... Диджей поздно надумал вставить свои 5 копеек...
Лишние обозначены, фигуры расставлены... Прежним Локо уже не будет...
А все разговоры о разделении на сторонников и противников только усугубят ситуацию... Диджей поздно надумал вставить свои 5 копеек...