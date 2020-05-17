ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «В „Локомотиве“ назрел большой конфликт»

сегодня, 19:42

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поддержал наставника Юрия Семина, который недавно покинул пост главного тренера команды.

Уверен, что эпоха Семина-тренера точно не завершена, а вот ждать его возвращения в «Локомотив» вряд ли стоит. Особенно при нынешнем руководстве. Нынешняя ситуация обострит контакт между болельщиками и руководством клуба. А фанаты — это глыба, сила. Сейчас назрел большой конфликт. Думаю, что если матчи проходили сейчас с болельщиками, то трибуны могли быть пустыми.

Все новости
«Авангард» — о понижении в ПФЛ: «У нас нет богатого спонсора»
Сегодня, 20:44 Комментарии9
Семак: «„Спартак“ сейчас не является нашим прямым конкурентом»
Сегодня, 20:03 Комментарии19
Президент ФНЛ — о досрочном завершении сезона: «Некуда вставить 11 туров»
Сегодня, 20:02 Комментарии4
Федун — о коронавирусе: «Мне уже лучше»
Сегодня, 19:25 Комментарии9
Ароян: «У „Урала“ нет финансовых проблем»
Сегодня, 17:55 Комментарии9
Червиченко: «Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать»
Сегодня, 17:26 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:45
Единственная ошибка руководства локо, это КАК они убрали Шпалыча, а то, что ему пора уже на покой это факт. Никто не умаляет заслуг Юрия Палыча, обошлись с ним по свински, он должен был сам объявить о своей отставке. Очень глупо и недальновидно поступили Кикнадзе и Ко.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:34
Это около футбольные функционеру " крутят - вертят ".
Даже в дворовой команде никто не разу не играл, а тут правят балом...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:03
Этого и следовало ожидать.
Kollljan
Kollljan
сегодня в 21:03
Да на отдых ему пора. Пожалейте уже старика. Жизнь не вечна.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:38
Без Палыча - это очевидно!!!
Faustello
Faustello ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 20:30
Не всегда)) Энтропия во вселенной растет, причинно-следственные связи слабеют, стохастические модели и теория хаоса все больше влияет на случайное распределение)))
Faustello
Faustello ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:29
Дзюба:
- Копейки? Где копейки? Попрошу всех покинуть помещение минут на 5!)))
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 20:27
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 20:14
    Во как всё совпало... Фанам никак и не побузить...
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 20:01
    Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Гыгыгы
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 20:00
    Все уже поняли
    particular
    particular
    сегодня в 19:59
    Поздно пить минералку и после отставки заявлять о поддержке ЮПС...
    Лишние обозначены, фигуры расставлены... Прежним Локо уже не будет...
    А все разговоры о разделении на сторонников и противников только усугубят ситуацию... Диджей поздно надумал вставить свои 5 копеек...
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1
    сегодня в 19:56
    совет боны раделят и постепенно свалят !
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:56
    у всякой цепи событий есть своя логика
    Судья Иванов
    Судья Иванов
    сегодня в 19:56
    В Москве вообще нужно оставить две команды, спартак и Динамо, остальные только балласт на шее у государства и народа.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:53
    Очень жаль Локо....
    post-navigator
    post-navigator ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 19:50, ред.
    Не будет никакого скандала. Николича уже подстраховали. И уход полкоманды анансировали, и у Фарфана корона, и денег тоже нет - ж/д перевозки на 60% упали, а социалка и мат.активы у депо дорогостоящие. Так что Мещеряков уже завуалированно дал понять - темные времена грядут и бла-бла. Народа на трибунах нет, кому скандалить? На сайтиках и в соцсетях? Это не того размера вентиляторы, чтобы на них набросать как следует. До верхов не долетит :)
    Nevastol
    Nevastol
    сегодня в 19:47
    Будет как у свиней, только поэта пока не хватает.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 19:47
    разве есть сомнения что провалит?))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:46
    Скандал будет позже и особенно если Николич не удержит второе место.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:46
    пути назад нет))) пусть рубятся по взрослому))
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 19:45, ред.
    Поздно пить Ессентуки ) Флэш мобы нужны были ранее.
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:43
    Это следовало ожидать
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100