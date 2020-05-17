Нигматуллин: «В „Локомотиве“ назрел большой конфликт»

Бывший вратарь «Локомотива» поддержал наставника , который недавно покинул пост главного тренера команды.

Уверен, что эпоха Семина-тренера точно не завершена, а вот ждать его возвращения в «Локомотив» вряд ли стоит. Особенно при нынешнем руководстве. Нынешняя ситуация обострит контакт между болельщиками и руководством клуба. А фанаты — это глыба, сила. Сейчас назрел большой конфликт. Думаю, что если матчи проходили сейчас с болельщиками, то трибуны могли быть пустыми.