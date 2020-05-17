Агент Сафонов: «Николичу будет выгодно, если много игроков покинут „Локо“»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал заявление председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова о том, что восемь футболистов покинут клуб:

Очевидно, что в команде не останется Жоау Мариу, у которого заканчивается аренда из «Интера». Выкупать португальца дорого, зарплату надо платить высокую. Сохранить его нереально. Наверняка уйдет и Джефферсон Фарфан. У него зарплата 2,4 млн евро, плюс возраст, а тут еще и коронавирус добавился… Ходили разговоры о том, что «Локо» расстанется с Соломоном Кверквелией. Это похоже на правду. Я бы добавил сюда вратаря Антона Коченкова, контракт которого истекает.

Уверен, что Рыбуса продлевать не будут. По Игнатьеву слышал, что на год его хотят сохранить. Думаю, и Коломейцева оставят еще на сезон. Это не твердый игрок основы, но добротный боец, работяга. Надо же кому-то рояль носить. Думаю, Николичу понадобятся футболисты для черновой работы.

У Хеведеса контракт до 2021 года. Продлевать соглашение с ветераном, который уже на сходе, смысла не вижу. Полагаю, «Локомотив» действительно ждет перестройка. Мещеряков не преувеличивал. Где-то 7-8 человек уйдут.

Идову может уйти. Но у него как раз зарплата не очень большая. А футболист добротный. Тут многое зависит от Николича. Он же кого-то с собой привезет. Вопрос – кого и на какие позиции.

Эдер средне выступал. Не так много сделал для команды и не был особо результативен. Но при этом Эдер забивал важные мячи. Тут клубу решать. Я считаю, что чем сильнее поменяется состав, тем проще будет новому главному тренеру. Надо же понимать: многие футболисты не поддержали уход Сёмина… Так что теперь «Локомотив» вынужден строить команду под Николича. И надеяться на то, что он сделает быстрый результат. Тогда все будут хвалить Мещерякова, что, мол, молодец, сделал новую команду, которая побеждает. Получится ли? Не берусь судить. Но считаю, что если руководство и решило не продлевать контракт с Сёминым, то до конца чемпионата ему надо было дать доработать.

Смолов сам хочет остаться в Европе по окончании этого сезона. А зарплата у него приличная. Если «Локомотив» действительно планирует оптимизироваться, логичнее было бы Смолова продать. Алексей Миранчук может уйти, если по нему поступит хорошее предложение.

Сёмин давал результат – это главное. А трансферы дело тонкое. В каждом клубе свой подход. Можно, как в НХЛ отдавать всю селекцию на откуп генерального менеджера, а можно привлекать к процессу тренера. В России так зачастую и происходит. Отсюда конфликты. Но я не думаю, что трансферный вопрос стал решающим при увольнении Сёмина.

Я Николича не знаю. Могу только пожелать сербу, чтобы теперь «Локомотив» вместо того, чтобы догонять «Зенит», как было при Сёмине, не начал думать о том, как бы его самого не догнал «Спартак».