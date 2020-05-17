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Червиченко: «Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать»

сегодня, 17:26

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о медицинском протоколе безопасности РПЛ:

Что касается рисков заражения, единичные случаи, думаю, не должны повлиять. Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать. В конце концов, никто от коронавируса не застрахован. Если в каждом случае останавливать игры, тогда проще всем пойти и тихо умереть. Понятно, что вирус еще долго никуда не денется.

Игроки и будут нарушать правила протокола. Можно подумать, что если футболисты не обнимутся на поле после забитого мяча, то через полчаса в раздевалке, при условии, что есть кто-то зараженный, остальные не подхватят вирус. Кому суждено подхватить, тот и подхватит.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:08
Скажи-ка нам что тебе Слуцкому,Карпину сказали СВЕРХУ. ..что вы согласились. ...вы же не хотели возобновить чемпионат. ....
ABir
ABir
сегодня в 18:55
Прорицатель, ясновидящий
Nevastol
Nevastol
сегодня в 18:47
Назвался свиньей, не переставай хрюкать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:13
Короче судьба, так хочет сказать червь.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:06
Надо доиграть!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:02
вот какая умница))))) аж удивительно куда что делось))))
Akvarel
Akvarel
сегодня в 17:54
Мудро так сказал.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:53
"Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать"
Червь так сказал, как будто футболёров заставляют играть из под палки. Гыгыгы
Swinsi
Swinsi
сегодня в 17:38
Спартаковская логика.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:34
Надо доигрывать
beefs
beefs
сегодня в 17:27
ничего страшного, беларусы играют же
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