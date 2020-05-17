Червиченко: «Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о медицинском протоколе безопасности РПЛ :

Что касается рисков заражения, единичные случаи, думаю, не должны повлиять. Раз решили возобновить сезон, значит, надо уже доигрывать. В конце концов, никто от коронавируса не застрахован. Если в каждом случае останавливать игры, тогда проще всем пойти и тихо умереть. Понятно, что вирус еще долго никуда не денется.

Игроки и будут нарушать правила протокола. Можно подумать, что если футболисты не обнимутся на поле после забитого мяча, то через полчаса в раздевалке, при условии, что есть кто-то зараженный, остальные не подхватят вирус. Кому суждено подхватить, тот и подхватит.