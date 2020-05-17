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Мигицко: «Футбол без зрителей — это, конечно, ЧП»

сегодня, 16:22

Народный артист России, актер театра и кино Сергей Мигицко считает, что проведение матчей РПЛ без зрителей является чрезвычайным происшествием, но нужно думать о здоровье игроков и зрителей.

Футбол без зрителей — это, конечно, ЧП. Но в данном случае сложилась такая острая ситуация, и мы должны думать о здоровье наших граждан, и наших футболистов. С удовольствием буду следить за чемпионатом по телевизору. Я очень люблю всех, кто играет в футбол, и желаю всем нашим футболистам здоровья, хорошего самочувствия, чтобы все игры прошли без проблем — очень буду за них болеть.

Решение по поводу продолжения чемпионата уже принято. К сожалению, все мы являемся заложниками сегодняшней ситуации. Футболистам нельзя терять форму, они должны ее поддерживать. Мы не должны долго оставаться без нашего любимого футбола, мы соскучились по спорту.

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tuman960
tuman960
сегодня в 17:51
    Gleyan
    Gleyan
    сегодня в 17:50
    В цска без зрителей всегда, пандемия здесь не при чем.
    mortid
    mortid
    сегодня в 16:34, ред.
    Можно подумать в России переполненные стадионы были. Зрителей и так не было, почти, если только Спартак приедет, то стадик забивался. Все хотят посмотреть на легендарный клуб в живую :D
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 16:32
    это все равно что брачная ночь без невесты
    Great Chris
    Great Chris
    сегодня в 16:30
    То-то дрыг-нога в Марокку сбежала.
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
    сегодня в 16:26
    Абсолютно верно.
    beefs
    beefs
    сегодня в 16:23
    а куда деваться?
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