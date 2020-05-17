Мигицко: «Футбол без зрителей — это, конечно, ЧП»

Народный артист России, актер театра и кино Сергей Мигицко считает, что проведение матчей РПЛ без зрителей является чрезвычайным происшествием, но нужно думать о здоровье игроков и зрителей.

Футбол без зрителей — это, конечно, ЧП . Но в данном случае сложилась такая острая ситуация, и мы должны думать о здоровье наших граждан, и наших футболистов. С удовольствием буду следить за чемпионатом по телевизору. Я очень люблю всех, кто играет в футбол, и желаю всем нашим футболистам здоровья, хорошего самочувствия, чтобы все игры прошли без проблем — очень буду за них болеть.

Решение по поводу продолжения чемпионата уже принято. К сожалению, все мы являемся заложниками сегодняшней ситуации. Футболистам нельзя терять форму, они должны ее поддерживать. Мы не должны долго оставаться без нашего любимого футбола, мы соскучились по спорту.