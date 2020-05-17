Червиченко: «Кокорин после возвращения в „Зенит“ снизит требования к себе»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в «Зенит» из «Сочи»:

Несмотря на весь талант и потенциал, у Кокорина есть проблема нестабильной успокоенности. Аренда в «Сочи» его взбодрила, он забивает, потому что хотел доказать, что «Зенит» поступил с ним несправедливо. Но если он вернется в Питер, то опять наступит успокоение – всем все доказал, все хорошо. В такой ситуации Кокорин снизит к себе требования и будет наслаждаться моментом. И мы увидим того Кококина, который в «Сапсанах» развлекается и людей в барах молотит.