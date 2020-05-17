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Червиченко: «Кокорин после возвращения в „Зенит“ снизит требования к себе»

сегодня, 17:14

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в «Зенит» из «Сочи»:

Несмотря на весь талант и потенциал, у Кокорина есть проблема нестабильной успокоенности. Аренда в «Сочи» его взбодрила, он забивает, потому что хотел доказать, что «Зенит» поступил с ним несправедливо. Но если он вернется в Питер, то опять наступит успокоение – всем все доказал, все хорошо. В такой ситуации Кокорин снизит к себе требования и будет наслаждаться моментом. И мы увидим того Кококина, который в «Сапсанах» развлекается и людей в барах молотит.

Ранее Червиченко раскритиковал выступления «Спартака» в нынешнем сезоне.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 19:09
До первого стакана.
У таких с возрастом ум не приходит.
И история ничему не учит.
ABir
ABir
сегодня в 19:05
Короче рецидивиста уже не исправить
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:02
Кокорин уже не опустится.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:59
посмотрим
Bordend
Bordend
сегодня в 17:43
Он же не в спартак возвращается.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:37
Червь уже лезет в дела других команд.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:35, ред.
Если он вернётся в Петербург, то наоборот будет доказывать и пробиваться в основу. Пока Дзюба и Азмун в Зените на ходу ему будет сложно это сделать. Гыгыгы
makkie
makkie
сегодня в 17:25
И мы увидим того Кококина
______________________

В Сочи успел уже и фамилию сменить :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:25
Откуда ему знать за Кокорина?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:15
От Кокорин а никогда не знаешь что ожидать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:15
а может новые высоты откроет)))
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