Экс-врач «Спартака»: «Неразрешение занятий спортом на воздухе – ошибка»

Экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о важности прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

Почему власти до сих пор не особо выпускают людей гулять? Они перестраховываются. Они боятся, что люди будут бесконтрольно выходить из дома, объясняя это необходимостью занятий на свежем воздухе.

Вторая причина – у властей, возможно, нет личного опыта оздоровления. Может, они никогда не бегали трусцой в парке, не ездили на велосипеде, а сейчас не понимают, насколько это важно. Но старшему поколению сидеть дома противопоказано.

Если пожилого человека, у которого нет никаких хронических заболеваний, просто посадить сидеть дома, у него могут развиться всякие осложнения. Прежде всего с дыхательной системой, вплоть до застойной пневмонии.