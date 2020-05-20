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Экс-врач «Спартака»: «Неразрешение занятий спортом на воздухе – ошибка»

сегодня, 17:17

Экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о важности прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.  

Почему власти до сих пор не особо выпускают людей гулять? Они перестраховываются. Они боятся, что люди будут бесконтрольно выходить из дома, объясняя это необходимостью занятий на свежем воздухе.

Вторая причина – у властей, возможно, нет личного опыта оздоровления. Может, они никогда не бегали трусцой в парке, не ездили на велосипеде, а сейчас не понимают, насколько это важно. Но старшему поколению сидеть дома противопоказано.

Если пожилого человека, у которого нет никаких хронических заболеваний, просто посадить сидеть дома, у него могут развиться всякие осложнения. Прежде всего с дыхательной системой, вплоть до застойной пневмонии.

Человек должен двигаться, дышать. Неразрешение занятий спортом на открытом воздухе — большая ошибка. В большинстве европейских стран и в США этот вопрос решен в пользу людей, которые хотят проявлять какую-то активность на воздухе.

Напомним, что ранее бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о ситуации с коронавирусом в России.

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Almazny
Almazny ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 19:59
И у них есть малая доля адекватных.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:02
Хоть и спартаковец, а говорит дело. Гыгыгы
Alpribas
Alpribas
сегодня в 17:44
Разве он не прав?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:32
бояться)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:22
    311
    311
    сегодня в 17:22
    Свиней нельзя выпускать, всё загадят!)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:21
    Это и коню понятно....
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 17:20
    Человек должен заниматься на воздухе
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