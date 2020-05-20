ГлавнаяНовости

«Рубин»: «Нет договоренностей с Шатовым»

сегодня, 14:21

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Зенита» Олега Шатова в казанский клуб.

Олег Шатов сейчас игрок «Зенита». Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет.

Все новости
Широков: «Решение продлить контракт с Ганчаренко выглядит логичным»
Сегодня, 17:54 Комментарии10
Экс-врач «Спартака»: «Неразрешение занятий спортом на воздухе – ошибка»
Сегодня, 17:17 Комментарии8
Габулов рассказал о своих кумирах детства
Сегодня, 16:07 Комментарии8
Газзаев: «ЦСКА обязан вернуться в лидеры»
Сегодня, 15:36 Комментарии12
Булыкин: «В приходе Николича есть свои плюсы»
Сегодня, 15:21 Комментарии10
Рахимич: «ЦСКА может побороться за чемпионство в следующем сезоне»
Сегодня, 15:01 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mikki
Mikki ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 17:52
В связи с чем подкорректировали начисление очков в группах на счет (подробнее в правилах). Теперь с такой группы при определенных раскладах также возможно попасть в группу Яшина со второго места (как и из обычных групп).

Но для этого потребуется совсем другая стратегия игры, нежели в группах на коэффициент. Толковые игроки, думаю, по ходу игры сообразят о чем речь)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:31
а была бы польза)))
FROLL 001
FROLL 001 ответ Bikzon (раскрыть)
сегодня в 17:02
Дык Рубин в пердив собрался. А оно ему это надо?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:01
На нет и суда нет. Расходимся, короче!
Bikzon
Bikzon
сегодня в 15:32
Пердив по нему плачет, зачем он Pубину.
Mikki
Mikki
сегодня в 15:23, ред.
Дополнение в правила призов:

Также каждый год дополнительный приз будет получать игрок, набравший рекордное количество очков на групповой стадии за один месяц! На конец мая рекорд пока держит severnyj84 — 89425 очков в февральском конкурсе.
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 15:18
В Рубине работать заставят, в Зените давно просек как получать много, не работая.
Faustello
Faustello ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 15:10, ред.
Ничего, Олежка как кот в сапогах в Шреке встанет, слезу как пустит и будет у него и контракт и масло с икрой)))
Брулин
Брулин
сегодня в 15:08
Тяжеловато Олежке будет переходить с чёрной икры на сухари.
Mekail
Mekail
сегодня в 14:50
Думаю, что согласится..
drug01
drug01
сегодня в 14:48
Время есть можно подумать
112910415
112910415
сегодня в 14:41
и как теперь жить ?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:39
Должен прийти и спасти Рубин.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:29
Берите, лучше не найдете. Гыгыгы
Nevastol
Nevastol ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 14:24
Самим это кому?
Abris
Abris
сегодня в 14:22
А жаль, Шатов готов играть в рубине.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:22
Самим Шатов пригодится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100