«Рубин»: «Нет договоренностей с Шатовым»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Зенита» Олега Шатова в казанский клуб.
Олег Шатов сейчас игрок «Зенита». Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет.
Но для этого потребуется совсем другая стратегия игры, нежели в группах на коэффициент. Толковые игроки, думаю, по ходу игры сообразят о чем речь)
Но для этого потребуется совсем другая стратегия игры, нежели в группах на коэффициент. Толковые игроки, думаю, по ходу игры сообразят о чем речь)
Также каждый год дополнительный приз будет получать игрок, набравший рекордное количество очков на групповой стадии за один месяц! На конец мая рекорд пока держит severnyj84 — 89425 очков в февральском конкурсе.
Также каждый год дополнительный приз будет получать игрок, набравший рекордное количество очков на групповой стадии за один месяц! На конец мая рекорд пока держит severnyj84 — 89425 очков в февральском конкурсе.