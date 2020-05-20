«Рубин»: «Нет договоренностей с Шатовым»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Зенита» в казанский клуб.

Олег Шатов сейчас игрок «Зенита». Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет.