Рахимич: «ЦСКА может побороться за чемпионство в следующем сезоне»

Тренер ДЮСШ ЦСКА считает, что финансовая поддержка госкорпорации ВЭБ . РФ позволит главному тренеру ЦСКА рассчитывать на усиление состава перед следующим сезоном и побороться за чемпионство.

Продление контракта с Ганчаренко? Конечно, это логичное и правильное решение, думаю, что команда прибавит под его руководством. В нынешней обстановке я не вижу смысла менять тренера, все говорили, что контракт будет продлен. Понятно, что в этом году уже практически невозможно претендовать на чемпионство. Но в следующем сезоне, если будет хорошее усиление, мы вполне можем побороться за первое место.