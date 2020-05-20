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Рахимич: «ЦСКА может побороться за чемпионство в следующем сезоне»

сегодня, 15:01

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич считает, что финансовая поддержка госкорпорации ВЭБ.РФ позволит главному тренеру ЦСКА Виктору Ганчаренко рассчитывать на усиление состава перед следующим сезоном и побороться за чемпионство.

Продление контракта с Ганчаренко? Конечно, это логичное и правильное решение, думаю, что команда прибавит под его руководством. В нынешней обстановке я не вижу смысла менять тренера, все говорили, что контракт будет продлен. Понятно, что в этом году уже практически невозможно претендовать на чемпионство. Но в следующем сезоне, если будет хорошее усиление, мы вполне можем побороться за первое место.

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МапС
МапС
сегодня в 19:42
112910415
112910415
сегодня в 18:42
едва ли банк делится своими планами ...
Nevastol
Nevastol ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 17:53
Еще лет 16 подождут, если коней не расформируют, как Анжи.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:02
Твои слова, да футбольному Богу в уши, Папа! Пусть так оно и будет. Уж заждались преданные болельщики ЦСКА титула и это вполне серьезно....
Almazny
Almazny
сегодня в 16:40
Может, но не получится.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:38
если руководство нормальных денег не даст на покупку игроков ни чего не будет)))))))))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:32
Для этого нужны трансферы. Нападающий, центральный защитник и опорник.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:13
Усилить 4 позиции качественными игроками и можно за чемпионство опять побороться.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:46
Да они не будут вкладывать в коней.
Они постараются найти кого-то кто вложится.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:41
С приличным точечным усилением надесь на конкурентную борьбу за чемпионсто в следующем сезоне от ЦСКА.Уже пора, команда сыгрывается, взрослеет.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:41
Боритесь на здоровье! Зенит чемпион!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:36
За Лигу Европы они только смогут побороться.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:34
Будем надеяться, что это произойдёт.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 15:20
С такой игрой и тренером очень проблематично.
dadrail
dadrail
сегодня в 15:20
Смотря как усилятся
Yurza
Yurza
сегодня в 15:14
Не в этой жизни, как бы в пердиве не оказаться.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:14
"Боевые почтальоны" Гинера не пройдут...
beefs
beefs
сегодня в 15:10
до следующего еще дожить нужно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:10
Говорить можно все что угодно.
Eddja
Eddja
сегодня в 15:09
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 15:08
    Может конечно, любая команда в РПЛ может побороться.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 15:03
    Для ВЭБа ЦСКА ненужная обуза, ни о каких серьезных вложениях речь не идёт.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:02
    Нет не поборется
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