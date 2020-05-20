Габулов рассказал о своих кумирах детства

Бывший российский футболист Владимир Габулов рассказал о своих кумирах.
В детстве у нас были вратари, на которых мы равнялись, которым мы старались подражать. Но один из таких, играющий до сих пор — Джанлуиджи Буффон, из российских — Станислав Черчесов и Заур Хапов. Также мне нравилась игра Петера Шмейхеля.
Три лучших российских вратаря? Миша Кержаков — один из лучших из тех, с кем мне удалось поработать. Я думаю, что на этот вопрос будет легче ответить после возобновления чемпионата и после его завершения.
- Мои кумиры детства это Черчесов и Сталик Ханкишиев. Благодаря одному я шашлык мариновать умею, благодаря шашлыку и второму, меня до старости в сборной мариновали.
- Мои кумиры детства это Черчесов и Сталик Ханкишиев. Благодаря одному я шашлык мариновать умею, благодаря шашлыку и второму, меня до старости в сборной мариновали.