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Габулов рассказал о своих кумирах детства

сегодня, 16:07

Бывший российский футболист Владимир Габулов рассказал о своих кумирах.

В детстве у нас были вратари, на которых мы равнялись, которым мы старались подражать. Но один из таких, играющий до сих пор — Джанлуиджи Буффон, из российских — Станислав Черчесов и Заур Хапов. Также мне нравилась игра Петера Шмейхеля.

Три лучших российских вратаря? Миша Кержаков — один из лучших из тех, с кем мне удалось поработать. Я думаю, что на этот вопрос будет легче ответить после возобновления чемпионата и после его завершения.

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Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 17:45
Сам только кумиром не стал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:28
трёх не нашел али забыл как зовут)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:18
Разница в том, что Вовчик был дитём Буффон блистал, Вовчик стал профессиональным игроком Буффон всё ещё блистал, Вовчик закончил карьеру а Буффон продолжает блистать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:03
Кому нравится попадья а кому попова дочька.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 16:34
Каждому свое.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:30, ред.
Габулов:
- Мои кумиры детства это Черчесов и Сталик Ханкишиев. Благодаря одному я шашлык мариновать умею, благодаря шашлыку и второму, меня до старости в сборной мариновали.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 16:30
Буффонище, для всех объект подражания....
beefs
beefs
сегодня в 16:11
приятные воспоминания всегда приятны
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