Габулов рассказал о своих кумирах детства

Бывший российский футболист рассказал о своих кумирах.

В детстве у нас были вратари, на которых мы равнялись, которым мы старались подражать. Но один из таких, играющий до сих пор — Джанлуиджи Буффон, из российских — Станислав Черчесов и Заур Хапов. Также мне нравилась игра Петера Шмейхеля.

Три лучших российских вратаря? Миша Кержаков — один из лучших из тех, с кем мне удалось поработать. Я думаю, что на этот вопрос будет легче ответить после возобновления чемпионата и после его завершения.