Сёмин: «Продлить контракт с Ганчаренко — правильное решение»

Главный тренер «Локомотива» считает, что руководство ЦСКА приняло правильное и своевременное решение, продлив контракт с наставником команды .

Я хочу поздравить Ганчаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития.