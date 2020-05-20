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Сёмин: «Продлить контракт с Ганчаренко — правильное решение»

сегодня, 14:13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что руководство ЦСКА приняло правильное и своевременное решение, продлив контракт с наставником команды Виктором Ганчаренко.

Я хочу поздравить Ганчаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:56
ура
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:33
Ну в прнципе ты сам ответил на свой вопрос.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:03
Поживем и увидим! На мой взгляд Виктор Михайлович уже не способен вывести ЦСКА на новый уровень...Буду рад, если в итоге ошибусь)
oFANATo
oFANATo ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 16:24
О каком спонсировании ты говоришь?
ВЭБ.не вкладывает деньги, его задача за 2-3 года найти нового владельца который уже будет вкладывать деньги.
+ ВЭБ брал на себя обязательство найти богатеньких арендаторов на коммерческую недвижимость. Что уже и сделали. Договорились с Почтой России Которая будет арендовать коммерческую недвижимость за 1,5 миллиарда рублей в год.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:20, ред.
Пока ВЭБ не нашел новенького богатенького который будет вкладывать деньги в клуб и игроков, лучше Ганчаренко сейчас и нет. Только он сможет сейчас заниматься молодежью.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:50
Ох Юрий Палыч, болельщики хотят результата. Я конечно понимаю , что есть объективные причины пробуксовки, но сейчас с появлением финансирования у Ганчаренко нет права на ошибку. В следующем сезоне должны бороться за чемпионство.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:12, ред.
Больше всех продлению Дранника радуется Манго))) гы гы гы
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:50
Палыч намекает, что мол с ним тоже нужно было продлить контракт
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:49
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:47
    Такому как Палыч можно поверить и доверять.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 14:30
    Палыч переквалифицировался в критика. Гыгыгы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:19
    Семин может вполне и заменить белоруса по окончании сезона вполне.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:17
    Это верно! Полностью поддерживаю !))))
    Vinamoinen
    Vinamoinen
    сегодня в 14:16
    В Лиге Европы уже очередь на цска.
    Yurza
    Yurza
    сегодня в 14:14
    Это он ради вежливости сказал.
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