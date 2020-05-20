Сёмин: «Продлить контракт с Ганчаренко — правильное решение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что руководство ЦСКА приняло правильное и своевременное решение, продлив контракт с наставником команды Виктором Ганчаренко.
Я хочу поздравить Ганчаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития.
ВЭБ.не вкладывает деньги, его задача за 2-3 года найти нового владельца который уже будет вкладывать деньги.
+ ВЭБ брал на себя обязательство найти богатеньких арендаторов на коммерческую недвижимость. Что уже и сделали. Договорились с Почтой России Которая будет арендовать коммерческую недвижимость за 1,5 миллиарда рублей в год.
ВЭБ.не вкладывает деньги, его задача за 2-3 года найти нового владельца который уже будет вкладывать деньги.
+ ВЭБ брал на себя обязательство найти богатеньких арендаторов на коммерческую недвижимость. Что уже и сделали. Договорились с Почтой России Которая будет арендовать коммерческую недвижимость за 1,5 миллиарда рублей в год.