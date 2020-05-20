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Газзаев: «ЦСКА обязан вернуться в лидеры»

сегодня, 15:36

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что московский клуб после сделки с госкорпорацией ВЭБ.РФ и продления контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко обязан в ближайшее время вернуться на лидирующие позиции в российском футболе. 

ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ.РФ, клуб вступил на новый этап развития. Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезоне у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА, мы постоянно только и говорили, что у ЦСКА молодая команда.

С 2002 года ЦСКА стабильно находится в авангарде российского футбола. Плюс появился спонсор. Думаю, что теперь перед клубом должны стоять более глобальные задачи, и ЦСКА просто обязан вернуться на лидирующие позиции в отечественном футболе.

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Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 18:48
Госдума и Почта России помогут.
112910415
112910415
сегодня в 18:38
в уравнении много неизвестных )
Abris
Abris
сегодня в 17:54
Это как Стельмаху нужно постараться?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:02
Надо брить усы...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:51
Следующий сезон покажет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:40
это даже не обсуждается!! ))
G12ridul
G12ridul
сегодня в 16:38
Поздно, почта не вытянет, сама еле выживает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:10, ред.
К гадалке не ходи., ЦСКА опять будет лидером.

А пока другие пускай попробуют нас догнать по количеству трофеев.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 15:55
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 15:46
    А кто не даст?
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 15:44
    Уверен, так и будет!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 15:39
    Кто же ему даст вернуться в лидеры. Гыгыгы
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