Газзаев: «ЦСКА обязан вернуться в лидеры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что московский клуб после сделки с госкорпорацией ВЭБ.РФ и продления контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко обязан в ближайшее время вернуться на лидирующие позиции в российском футболе.
ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ.РФ, клуб вступил на новый этап развития. Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезоне у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА, мы постоянно только и говорили, что у ЦСКА молодая команда.
С 2002 года ЦСКА стабильно находится в авангарде российского футбола. Плюс появился спонсор. Думаю, что теперь перед клубом должны стоять более глобальные задачи, и ЦСКА просто обязан вернуться на лидирующие позиции в отечественном футболе.
А пока другие пускай попробуют нас догнать по количеству трофеев.
А пока другие пускай попробуют нас догнать по количеству трофеев.