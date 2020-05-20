Газзаев: «ЦСКА обязан вернуться в лидеры»

Бывший главный тренер ЦСКА считает, что московский клуб после сделки с госкорпорацией ВЭБ . РФ и продления контракта с главным тренером обязан в ближайшее время вернуться на лидирующие позиции в российском футболе.

ЦСКА будет помогать мощная структура ВЭБ . РФ , клуб вступил на новый этап развития. Это большая ответственность для главного тренера. Надеюсь, что в этом и следующем сезоне у ЦСКА будут уже хорошие результаты, и мы наконец-то перестанем говорить, что у ЦСКА молодая команда и ей надо расти. К сожалению, результаты последних лет, мягко говоря, не уровень ЦСКА , мы постоянно только и говорили, что у ЦСКА молодая команда.