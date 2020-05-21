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Сульшер: «Предпочту дыру в составе, чем м**ака»

сегодня, 11:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о том, как важна личность футболиста в командной игре.

Я бы предпочёл, чтобы в команде была дыра, чем какой-нибудь м**ак. Личностные качества футболистов очень важны. Мы команда, хочется, чтобы игроки умели адаптироваться.

В марте 2019 года мои футболисты были уставшими как физически, так и психологически. Помимо этого, у нас были травмы. Из-за всего этого игроки начали думать негативно, но сейчас всё стало хорошо. В прошлом году были и другие вещи, которые мне не нравились. Среди них и личные вопросы, которые было невозможно решить до лета. Сейчас в моей команде нет ни одного гнилого яблока.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер рассказал о своих амбициях.  

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 13:37
Называть Роя Кина гнилым яблоком для команды это конечно надо умудриться,да он любого игрока соперника порвал бы ради портнера по команде
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:17
Этих чудаков на букву "м" до сих пор там много.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 12:59
Громкая заявка на победу , вот только сам бы им потом не оказался .
Nazi
Nazi
сегодня в 12:28
Верное дело делает Сольскяер. Добившись в реале того, о чем он говорит, даже со средними кадрами можно добиться многого..
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:26
Правильный подход
112910415
112910415
сегодня в 11:54
хм ...нет ли здесь разжигания ненависти и пропаганды вражды к социальной группе м**аков ?!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 11:53
А у Фергюсона были сплошные гнилые яблоки, один Рой Кин чего стОит, и они добывали результат. Мягкотелый ты, Сульшер.
Yurza
Yurza
сегодня в 11:31
Правильно сказал.
abskkq325n6f
abskkq325n6f
сегодня в 11:06
Очень верный подход
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