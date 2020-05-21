Сульшер: «Предпочту дыру в составе, чем м**ака»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, как важна личность футболиста в командной игре.

Я бы предпочёл, чтобы в команде была дыра, чем какой-нибудь м**ак. Личностные качества футболистов очень важны. Мы команда, хочется, чтобы игроки умели адаптироваться.

В марте 2019 года мои футболисты были уставшими как физически, так и психологически. Помимо этого, у нас были травмы. Из-за всего этого игроки начали думать негативно, но сейчас всё стало хорошо. В прошлом году были и другие вещи, которые мне не нравились. Среди них и личные вопросы, которые было невозможно решить до лета. Сейчас в моей команде нет ни одного гнилого яблока.